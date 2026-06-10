Külföld :: 2026. június 10. 16:50 ::

Több ezer bűnöző használhatta a Sky és az Anom titkosított alkalmazásokat Boszniában

Mintegy háromezer ember használhatta bűncselekmények elkövetésére a Sky és az Anom titkosított kommunikációs alkalmazásokat Bosznia-Hercegovinában, de közülük eddig csupán mintegy háromszáz személyt sikerült azonosítani, ezért a nyomozások várhatóan még évekig folytatódnak - közölte rendőrségi forrásokra hivatkozva a boszniai sajtó szerdán.

Miután a nemzetközi rendvédelmi szervek 2021-ben felszámolták a titkosított kommunikációs hálózatokat, és visszafejtették a világszerte működő szervezett bűnözői csoportok üzeneteit, a bosznia-hercegovinai hatóságok is hozzáférést kaptak az adatok egy részéhez, és több vizsgálatot indítottak.

A Szabad Európa Rádió balkáni irodájának nyilatkozó, az üzenetek elemzésében részt vevő szarajevói nyomozó szerint számos gyanúsítottat valószínűleg soha nem sikerült volna azonosítani, ha a nemzetközi rendőri szervezetek nem foglalják le a Sky és az Anom szervereit, illetve nem fejtik vissza a kommunikációt.

Milanko Kajganic boszniai főügyész márciusban megerősítette, hogy 2021 óta egy 11 ügyészből álló különleges csoport dolgozik a Sky- és Anom-ügyekhez kapcsolódó nyomozásokon.

A több százezer, korábban titkosított üzenet elemzése során a hatóságok súlyos bűncselekményekre derítettek fényt, köztük gyilkosságokra, kábítószer-kereskedelemre, pénzmosásra, korrupcióra, hivatali visszaélésre és emberkereskedelemre.

A nyomozók bűnszervezetek vezetőit, végrehajtóit, futárait és közvetítőit azonosították, valamint olyan személyeket, akik kapcsolatban álltak a politikával, a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással - írta a Klix.ba hírportál. Az ügyekben ügyvédek és vállalkozók neve is felmerült, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közreműködtek a bűncselekményekből származó bevételek legalizálásában. A vizsgálatok során hét, különböző szintű rendőri és biztonsági szervnél dolgozó személy érintettségét is megállapították.

Eddig húsz vádirat született, amelyek több mint száz vádlottat érintenek. Közülük tizenheten beismerték bűnösségüket, és összesen harminc év szabadságvesztésre ítélték őket.

A nyomozók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eddig azonosított mintegy háromszáz személy csak töredékét jelenti a feltételezett felhasználóknak. Egy nyomozó szerint három év munkája után is csupán a becsült háromezer Sky- és Anom-felhasználó mintegy tíz százalékát sikerült beazonosítani, így a folyamat még kezdeti szakaszban tart.

A hatóságok munkáját nehezíti, hogy a titkosított üzenetek önmagukban nem elegendők a vádemeléshez, azokat bíróság előtt is elfogadható tárgyi bizonyítékokkal kell alátámasztani.

(MTI)