Külföld :: 2026. június 10. 17:14 ::

Drónelhárító rendszer fejlesztésébe kapcsolódik be a Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz a drónelhárítási technológiák piacára lép be a müncheni Tytan Technologies startuppal együttműködve - számolt be a Financial Times két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

A lap értesülése szerint a két vállalat szerdán szándéknyilatkozatot ír alá, amelynek értelmében a Mercedes-Benz járműveket biztosít egy mobil drónelhárító rendszerhez. A "Drone Defender" néven fejlesztett rendszer alapját a Sprinter kisteherautó, illetve a G-osztály terepjáró katonai változata adná.

A járműveket a Tytan Technologies érzékelőkkel és elfogó drónok indítására szolgáló berendezésekkel szerelné fel. A fejlesztők szerint a rendszer olcsóbb és gyorsabban hadrendbe állítható lehet, mint a jelenleg alkalmazott összetettebb frontvonali légvédelmi platformok. A vállalat a tervek szerint még az év végéig megkezdi a Drone Defender gyártását.

Az európai védelmi kiadások növekedésével a hadiipar egyre vonzóbb növekedési területté válik a német autógyártók számára. A Reuters április végén arról számolt be, hogy a Volkswagen tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal arról, hogy osnabrücki üzemében rakétavédelmi rendszereket gyártsanak.

A Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume korábban úgy nyilatkozott, hogy az autóiparban meglévő kapacitásfeleslegek kezelésének egyik lehetősége a védelmi ipari együttműködések bővítése. Az ágazatot a csökkenő nyereségesség és a kínai versenytársak erősödése is nyomás alatt tartja.

A Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Källenius a Wall Street Journalnak adott májusi interjújában jelezte, hogy a vállalat növelheti jelenlétét a védelmi szektorban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez továbbra is csak korlátozott jelentőségű, speciális üzleti tevékenység marad.

(MTI)