Külföld :: 2026. május 29. 19:59 ::

Örményország helyét kétségessé teheti az Eurázsiai Gazdasági Unióban a EU-val kacérkodás

Örményország kizárását fontolgatja az orosz vezetésű, volt szovjet köztársaságokat tömörítő Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU), mert Jereván csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és felszólította a kaukázusi országot, tartsanak népszavazást a csatlakozásról.

Asztanában tartott találkozója után az EGU közleményben jelentette be, hogy megfontolja Örményország tagságának a felfüggesztését még az idén, mert attól tart, hogy az európai uniós tagság akadályozná az Eurázsiai Gazdasági Unió gazdasági biztonságát.

Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja "jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára".

A közleményt az EGU asztanai csúcstalálkozója után adták ki, amelyen Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nem vett részt, a választási kampányra hivatkozva a június 7-i örményországi parlamenti választások előtt.

A négy másik EGU-tagállam felszólította Jerevánt: tartson népszavazást az európai uniós csatlakozási törekvésekről, amelyben szerepel a 2015-ben alapított, Moszkva vezette szervezetben való maradása is.

(MTI)