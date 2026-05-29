Külföld :: 2026. május 29. 22:12 ::

Busz okozott tömegbalesetet Virginiában

Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken, a súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek.

A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött - közölte New Jersey állam rendőrsége.

A közlekedési katasztrófában öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos. A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott.

A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.

#BREAKING : 5 people are dead, 34 injured in I-95 South crash in Stafford County, Virginia. Video obtained by @fox5dc shows kids and adults climbing out of a bus moments after the crash. Witnesses say the bus grinded against a guard rail before plunging down the embankment. pic.twitter.com/en3eoKc0OC May 29, 2026

A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület (NTSB) szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére.

(MTI)