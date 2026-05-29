Karácsony bejelentkezett az uniós pénzek elköltésére

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország - közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.

Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.

A politikus kiemelte: az elmúlt években - miközben az Orbán-kormánnyal szemben meg kellett védeniük Budapest működőképességét, meg kellett óvniuk Budapest értékeit, a szabadságot, a szolidaritást, a sokszínűséget - egyetlen percre sem mondtak le a város fejlesztéséről. Vagyis dolgoztak, terveztek és koncepciókat gyártottak.

Ezért ma Budapest képes is, alkalmas is arra, hogy jelentős európai forrásokat fogadjon be fejlesztési céljaira - emelte ki.

A főpolgármester közölte: Budapest tervei arról szólnak, miként tudják erősíteni Budapest ellenállóképességét a lakhatási válsággal és a klímaválsággal szemben, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között is megőrizzék a főváros élhetőségét az utódaink számára.

A legsürgetőbb határidejű, az uniós helyreállítási alap forrásaira vonatkozó terveik négy nagy csoportba oszthatók: lakhatási programok, közlekedési fejlesztések, köztérmegújítási programok és zöld beruházások - írta.

Tájékoztatása szerint a lakhatást érintő terveik az egész országra vonatkoznak: olyan panel- és bérházfelújítási program indítására, amellyel csökkenthetők a lakhatási költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás, és amely a magyar vállalkozásoknak adna munkát. Budapest ezt már a zöld panelprogrammal elkezdte, az itt megkezdett programokat folytatni érdemes a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakításával. Ide tartozik a Rákosrendezőn tervezett lakásépítések támogatása is - tette hozzá.

Közlekedési csomagjukban - folytatta - a budai és a pesti fonódó villamosvonalak megvalósítása mellett új villamosok, trolibuszok és elektromos buszok beszerzésére nyílik lehetőség. A többi között 60 új CAF-villamos, 160 trolibusz és 250 elektromos busz érkezhet ebből a forrásból a városba. Elkerülhetetlen kormányzati program továbbá a HÉV felújítása és az agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztése. Lehetővé válik az is, hogy akadálymentesítsék a 2-es metrót és felújítsák a kisföldalattit - sorolta.

Karácsony Gergely úgy vélekedett: a főváros köztérmegújítási programja keretében jól használhatók az uniós források az önkormányzat által már megszerzett forrásokból elindított Egészséges utcák program bővítésére, a nagykörút és a rakpart megtervezett megújítására is.

Az uniós pénzből finanszírozható zöldterület-fejlesztéseik sorába tartozik például a Városháza Park megépítése és egy sor nagyszabású zöldfelület - Népliget, Városmajor, Gellért-hegy, Vérmező - fejlesztésének projektje - fűzte hozzá.

"Mindez nemcsak Budapest és nem is csak az agglomeráció, vagyis legalább 5 millió ember érdeke, de pozitív hatásai az egész országra kiterjednek. Budapest készen áll" - fogalmazott bejegyzésében Karácsony Gergely.

(MTI)