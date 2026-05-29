Külföld :: 2026. május 29. 18:17 ::

Migránspolitikája szigorítását tervezi a görög kormány

A görög kormány komoly szigorításokat tervez bevezetni bevándorlási politikájában válaszul arra, hogy egyre több bevándorló ér partot Kréta szigetén - közölte pénteken a bevándorlásügyi miniszter.

Thánosz Plevrísz tárcavezető a parlamentben arról beszélt, hogy ha a dolgok úgy folytatódnak, mint csütörtökön, amikor több mint 600 bevándorló érkezett Krétára, akkor a kormány "nagyon kemény intézkedéseket" fog bevezetni. A tervek között szerepel gyűjtőközpontok kialakítása a sziget északi partján, Hanía és Iráklion városban, ahol az illegálisan érkezett embereket elhelyeznék mindaddig, amíg megvizsgálják a státuszukat. A cél az lenne, hogy a jövőben gyorsabban tudjanak döntést hozni arról, ki lehet jogosult menekültügyi védelemre és ki nem. Plevrísz szerint néhány hét alatt lefolytatnák az eljárásokat és az esetleges kitoloncolásokat.

A görög bevándorlásügyi miniszter hangsúlyozta, hogy Görögország nem akarja újra átélni a 2015-2016-os időszakot, amikor több százezer bevándorló érkezett Európába Szíriából, Irakból és Afganisztánból Törökországon és a balkáni útvonalon keresztül. A nyomás most ismét kezd fokozódni a Líbia és Kréta közötti útvonalon, az érkezők többsége újabban bangladesi és egyiptomi állampolgár. Plevrísz szavai szerint "egyértelműen gazdasági bevándorlókról" van szó, hiszen egyik országban sem dúl jelenleg háború.

A miniszter nemrég arról is beszélt, hogy több mint félmillió ember várakozik Líbiában arra, hogy útra keljen a Földközi-tengeren Európa felé. A görög parti őrségtől származó információk szerint pedig jelenleg több tucat, bevándorlókat szállító csónak van úton Kréta felé.

(MTI)