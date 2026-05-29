Külföld :: 2026. május 29. 20:03 ::

Olimpiai stadion építése ellen tüntetőket vettek őrizetbe Brisbane-ben

Őrizetbe vettek az ausztrál hatóságok két, a helyszínen tüntető embert, és eltávolítottak további tiltakozókat arról a területről, ahol a 2032-es brisbane-i olimpia tervezett főstadionját kívánják felépíteni. A terület a városban műemlékvédelem alatt álló Victoria Park jövőjéről kialakult vita középpontjává vált.

A tervek szerint ott létesítenék 3,6 milliárd ausztrál dollárból (több mint 80 milliárd forint) az olimpiai főstadiont.

Egy rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint egy férfit és egy nőt a rendőrök munkájának akadályozása és megtámadása miatt állítottak elő.

Gaia Kerry Charlton, a Yagara őslakos törzs képviselője szerint mintegy ötven rendőr jelent meg a helyszínen Brisbane városvezetésének munkatársaival együtt. "Mind odajöttek az én kis táboromhoz, ahol körülbelül húsz sátor állt, és egyszerűen elkezdték szétszedni és elvinni azokat" - mondta Charlton. "Éppen ebédre készültünk, amikor telefonon értesítettek bennünket, hogy megérkezett a rendőrség."

A terület tulajdonjogát hétfőn adják át a játékok megrendezését koordináló hatóságnak. Az előkészületek folyamán kerítéseket emelnek a helyszínen, a queenslandi kormány pedig közölte, hogy az építkezés azonnal megkezdődik.

A kormány 2025-ben megszüntette a Victoria Parkra vonatkozó műemlékvédelmi, környezetvédelmi és területrendezési szabályokat, és a közterületet magánterületté minősítette át. Charlton azonban megtámadta a beruházást, kérelmének elbírálása jelenleg folyamatban van.

(MTI)