Külföld :: 2026. május 29. 21:49 ::

Semleges és független újságírás jeligére vásároltak fel nyugat-balkáni médiumokat

A portugál Alpac Capital befektetési csoport megvásárolta a United Group több nyugat-balkáni médiatermékét, köztük az N1 és a Nova S televíziókat, valamint a Danas napilapot és a Radar hetilapot - közölte a csoport pénteken.

Az Alpac Capital és a luxemburgi székhelyű United Group pénteki közös közleménye szerint az ügylet az Adria News Network (ANN) médiacsoportot érinti, amely több mint tíz médiaterméket foglal magában a térségben, szerbiai, bosznia-hercegovinai, horvátországi, montenegrói és szlovéniai termékei is vannak. A hálózat tájékoztatása szerint médiumai több mint 16 millió embert érnek el, és több mint ezer újságírót, illetve munkatársat foglalkoztatnak.

Sajtóértesülések szerint az ügylet értéke mintegy 30 millió euró (10,64 milliárd forint).

A közlemény szerint az Alpac Capital a tényalapú, semleges és független újságírás mellett kötelezte el magát, és a felvásárlást médiaportfóliója jelentős bővítésének tekinti.

Szerbiai független újságíró-szervezetek ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot a felvásárlást illetően, és emlékeztettek arra, hogy a Euronews 2022-es felvásárlását követően többször felmerültek kérdések a csatorna szerkesztőségi függetlenségével kapcsolatban.

Az Alpac Capital szóvivője visszautasította a kritikákat, és hangsúlyozta, hogy a cég számára a szerkesztőségi függetlenség, a semlegesség és az Európa-párti szemlélet nem képezheti vita tárgyát. Hozzátette: a Euronews nézettsége az elmúlt években folyamatosan növekedett.

(MTI)