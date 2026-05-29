Háború, Külföld :: 2026. május 29. 20:41 ::

Putyin szívesen megvizsgáltatná a galaci drón roncsait - Örményországról pedig az "ukrajnai válság" jut eszébe

Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Asztanában kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján.

"Adják át nekünk (a drón maradványait), és mi objektív vizsgálatot fogunk lefolytatni. És csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt" - mondta Putyin. "Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légi jármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot" - tette hozzá.

Emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió korábban hasonló magatartást tanúsított ilyen helyzetekben, és alaptalan vádak hangzottak el Oroszország ellen a Finnország, Lengyelország és a balti államok területére berepülő drónok miatt.

"Később, rövid időn belül kiderült, hogy mindennek semmi köze az orosz repülőgépekhez, ezek ukrán eredetű drónok, amelyek az elektronikus hadviselés hatására vagy más okok miatt letértek a pályájukról, és a műszaki adatok tökéletlensége miatt berepültek oda és ott zuhantak le" - hangoztatta Putyin.

Úgy vélekedett, hogy ebben a romániai esetben is egy ilyen helyzetről van szó.

Oroszország kész megvizsgálni, "ha átadnak nekünk valamilyen objektív adatokat, ahogy mi is adtunk át egykor az amerikai kormány képviselőinek információkat és a drónok maradványait, amelyek megpróbálták eltalálni az Oroszországi Föderáció elnökének egyik rezidenciáját. Mi egyszerűen átadtuk őket vizsgálatra. Hadd adják át ők is nekünk" - nyilatkozott.

Kérdésre válaszolva megismételte, hogy az ukrajnai válság szerinte, a front alakulása alapján, a végéhez közeledik, de a harci cselekmények közepette lehetetlennek mondta megnevezni ennek konkrét időpontját. Az elnök szerint az orosz hadsereg minden irányban támad a harci övezetben.

Azzal az eshetőséggel kapcsolatban, hogy Lettországból ukrán drónokat indíthatnak orosz célpontok ellen, leszögezte: minden olyan hely, amely közvetlen katonai fenyegetést jelent Oroszországra, törvényes célpontnak minősül. Kijelentette, hogy Moszkvának megvannak az eszközei ahhoz, hogy a földdel tegye egyenlővé, aki megpróbálja megtámadni a kalinyingrádi orosz exklávét.

Hangsúlyozta, hogy Oroszországnak sohasem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben.

"Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljességgel képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik" - mondta.

Putyin ezeket a kijelentéseket "durva és arcátlan hazugságnak" nevezte. Úgy vélekedett, hogy az EU-t az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokon Gerhard Schröder volt német kancellár vagy egy hozzá hasonló személy képviselhetné.

"Nem a mi dolgunk a tárgyalópartner kijelölése. De természetesen a mi dolgunk, hogy találkozzunk-e vagy sem a mai nyugat-európai politika egyik vagy másik szereplőjével. Ez már a mi dolgunk" - jelentette ki, kiemelve annak fontosságát, hogy Moszkva megbízzon ebben a személyben.

Azt mondta, hogy a minszki megállapodásokat európai országok időnyerésre használták fel Ukrajna felfegyverzéséhez. Igazat adott azoknak, akik szerint az európai országoknak maguknak kell kijelölniük a jövőbeni tárgyalópartnert, de, mint mondta, ilyen személyre egyelőre nem érkezett javaslat.

Az orosz elnök az ukrajnai válsághoz hasonlította az Örményországban kialakult helyzetet.

"Az ukrajnai válság valamikor Ukrajna EU-hoz való csatlakozási kísérleteivel kezdődött. Mi pedig nem elleneztük ezt" - mondta.

Arra figyelmeztetett, hogy Örményország az Eurázsiai Gazdasági Unióból való kilépése esetén elveszíti részvételét a tömörülés szabadkereskedelmi megállapodásaiban, és Jereván vonatkozásában le fog állni az összes gazdasági integrációs folyamat. Rámutatott, hogy a kilépést követően Örményországnak szigorúbb követelményekkel kell majd szembenéznie a közúti fuvarozásban és Moszkva meg fogja emelni számára az üzemanyagárat, ami az orosz elnök számításai szerint az ország GDP-jének 14 százalékába fog kerülni.

Emlékeztetett rá, hogy az orosz tőkebefektetések aránya Örményországban meghaladja a 86 százalékot. Az európai 2,5 milliárd eurós beruházási ígérettel kapcsolatban azt mondta, "hogy hogyan és mikor fektessenek be, azt még meg kell nézni".

Putyin sürgette, hogy mihamarabb tartsanak népszavazást Örményországban arról, hogy az Európai Gazdasági Unióban, avagy az Európai Unióban látják-e jövőt. Megjegyezte, hogy Jereván bármilyen döntése az EU-hoz való közeledésről nem rontja meg az orosz-örmény humanitárius kapcsolatokat.

(MTI)

