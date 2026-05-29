Anyaország, Sport :: 2026. május 29. 21:27 ::

Lázár elbúcsúzott

Elköszönt a tagságtól a pénteki közgyűlésen Lázár János, aki hétfőn lemondott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöki tisztségéről.

A fideszes politikus, volt közlekedési miniszter - aki 2020 júliusa óta irányította az MTSZ-t - levezető elnökként irányította a pénteki közgyűlést. A megjelent tagszervezetek képviselői a napirendi pontoknak megfelelően megtárgyalták és megszavazták a szövetség elmúlt időszakára vonatkozó beszámolóit, valamint a jövőbeni terveket. A tagság elfogadta az ellenőrző testület éves beszámolóját, az MTSZ éves szakmai tevékenységéről szóló jelentését, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolót, és az annak mellékletét képező közhasznúsági jelentést. A szövetség előtt álló időszakra vonatkozóan a közgyűlés meghatározta a 2026. évi tagdíjak mértékét, elfogadta az idei évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervet, valamint kijelölte az MTSZ 2026. évi könyvvizsgálóját.

A kötelező beszámolók mellett kiemelt napirendi pontként szerepelt a szövetség 2020. július 27. előtti időszakával összefüggő konszolidációs folyamat eredményeiről szóló tájékoztató, valamint a klubbizottság által kialakított program is, amely a tagszervezetek hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodását hivatott elősegíteni a jövőben.

Ami a tisztújítást illeti, az elnökség a következő ülésén létrehoz egy jelölőbizottságot, majd a folytatásban kitűzi a tisztújító közgyűlés időpontját.

Korábban írtuk: Lemondott Lázár János