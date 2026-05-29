Anyaország, Videók :: 2026. május 29. 17:40 ::

Novák: a kisgömböcként kimúlt Fidesz után a Tisza is hasonló útra lépett

A kisgömböcként kimúlt Fidesz után a Tisza is hasonló útra lépve minden hatalmat magának akar, így mind az 5 vizsgálóbizottság elnöki pozíciója a Tiszáé lett, ami ráadásul Házszabálysértő is. Pedig ráadásul a vizsgálóbizottságok felállítását először Novák Előd kezdeményezte, tehát a Mi Hazánk, már az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon, a végrehajtási visszaéléseket és az MNB visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottságokat nevesítve, most pont ez a két első ilyen testület, amit a Tisza benyújtott, bár a Mi Hazánkat nem említette, és a Toroczkaiék által vállalt – javadalmazás nélküli – elnöki feladatot sem engedélyezte nekik.

(Nyitókép: Magyar népmesék)