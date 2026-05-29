2026. május 29. 22:25

Ghána egy nem teljesen Bódis-kompatibilis törvénnyel készül a "Pride-hónapra"

Bírálói szerint Afrika egyik legelnyomóbb LMBTQ-ellenes törvényét fogadta el pénteken a ghánai parlament, de a hatályba lépéshez még John Mahama elnöknek is alá kell írnia.

A "szexuális jogokról és családi értékekről" szóló jogszabály akár háromévi börtön kiszabását is lehetővé teszi a homoszexuális kapcsolatot létesítőknek, ötévi elzárást pedig "az LMBT+ tevékenységek népszerűsítéséért, patronálásáért és szándékos támogatásáért".

A törvény bejelentési kötelezettséget ír elő a rendőrség, illetve más hatóságok felé a tiltott LMBTQ-tevékenységekről, és ennek elmulasztása szintén háromévi elzárással sújtható.

A jogszabályt a parlament 2024 februárjában egyszer már egyhangúlag elfogadta, de a nyugat-afrikai ország korábbi elnöke, Nana Akufo-Addo, aki 2025. január 7-ig volt hivatalban, nem írta alá.

Nyugat-Afrikában az elmúlt hónapokban több LMBTQ-ellenes intézkedést hoztak. Bassirou Faye szenegáli elnök márciusban írta alá a törvényt, amely a duplájára, tíz évre emeli az azonos neműek szexuális kapcsolatáért kiszabható büntetést, és büntethetővé teszi a homoszexualitás népszerűsítését.

Tavaly szeptemberben a Burkina Fasó-i törvényhozók első ízben szavazták meg az azonos neműek kapcsolatának és homoszexualitás népszerűsítésének a büntethetőségét.

