Külföld, Tudomány és technika :: 2026. május 29. 19:06 ::

Új kínai rekord felállítása után visszatért a Földre a Sencsou-22

Sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Sencsou-22 űrhajó visszatérő egysége, fedélzetén a Sencsou-21 küldetés három kínai űrhajósával - jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA).

A Csang Lu ezredes, valamint Vu Fej és Csang Hung-csang alkotta háromfős legénység az észak-kínai Belső-Mongólia autonóm területen található Tungfeng leszállóhelyen ért földet. A helyszíni orvosi vizsgálatok szerint mindhárom űrhajós jó egészségi állapotban van.

A Sencsou-21 legénysége 2025. november 1-jén érkezett meg a Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomásra. Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítottak fel egyetlen személyzet leghosszabb folyamatos űrbeli tartózkodásában. A kínai űrügynökség közlése szerint a küldetés teljes sikerrel zárult.

A rekordot jelentő küldetés során a legénység három űrsétát hajtott végre, megvizsgálta a Sencsou-20 visszatérő kapszulájának egyik ablakát, valamint űrszemét elleni védelmi eszközöket telepített az űrállomáson. Emellett több rakománykezelési műveletet is végrehajtott, és számos tudományos kísérletet folytatott a mikrogravitációs fizika, az anyagtudomány, az élettudományok, az űrorvoslás és az űrtechnológia területén.

A küldetés több történelmi jelentőségű eseményhez is kapcsolódott a kínai "emberes" űrprogramban. Az űrhajósok részesei voltak annak az első esetnek, amikor egy űrhajó visszatérését űrszemét-becsapódás miatt el kellett halasztani. Szintén először fordult elő, hogy egy személyzet másik űrhajóval tért vissza a Földre, mint amellyel az űrállomásra érkezett, valamint ekkor hajtották végre Kína első emberes vészhelyzeti űrindítását is.

A mostani visszatéréshez használt Sencsou-22 űrhajót 2025. november 25-én indították el a Csiucsüan Űrközpontból a kínai emberes űrprogram első vészhelyzeti indításaként.

A személyzet eredetileg a Sencsou-21 űrhajóval érkezett az űrállomásra. Az űrhajó később az űrszemét-becsapódás miatt megsérült Sencsou-20 helyére lépett, és biztonságban hazaszállította annak legénységét. A Sencsou-21 küldetés három űrhajósa emiatt tért vissza a Sencsou-22 fedélzetén a Földre.

(MTI)