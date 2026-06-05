Külföld :: 2026. június 5. 17:39 ::

ENSZ: közel másfél millióan váltak belső menekültté Haitin

Haitin már csaknem 1,47 millió ember él belső menekültként az egyre fokozódó erőszak miatt - figyelmeztetett pénteken Genfben az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) haiti ügyekért felelős vezető tisztségviselője.

Grégoire Goodstein a mintegy 11 millió lakosú karibi szigetországról szóló legfrissebb jelentését ismertetve aggodalmát fejezte ki a Haitin kialakult humanitárius válság súlyosbodása és az erőszak újbóli fellángolása miatt.

Az erőszak már nem az eddig ismert konfliktuszónákra korlátozódik, hanem kiterjedt az ország középső, északnyugati és déli részére - mondta. Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan nehézségeket okoznak az ott élők számára a kikényszerített lakhelyváltoztatások és a menekültek tömegei, a nyomás alá helyezett intézmények és az éghajlati kockázatok okozta súlyos bizonytalanság. Egész Haiti, de különösen a főváros, Port-au-Prince évek óta szenved az erőszakos bűnbandáktól, amelyek tagjai gyilkosságokat követnek el, nőket erőszakolnak meg, fosztogatnak és emberrablásokat hajtanak végre.

Az IOM adatai szerint Port-au-Prince legnagyobb nyomornegyedéből, a Cité Soleil-ből májusban több mint 18 ezer embernek kellett elmenekülnie a fokozódó erőszak miatt.

Sud-Est megyében pedig mintegy ötezer embernek kellett elhagynia az otthonát az elmúlt hetekben.

Hozzátették, hogy emellett tovább súlyosbítják a helyzetet a régió országaiból folyamatosan zajló, kényszerű hazatelepülések is: az év eleje óta több mint 110 ezer haiti állampolgárt, köztük nőket és gyerekeket kényszerítettek hazatérésre. Többségük túlzsúfolt táborokban vagy már amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő befogadó közösségekben talál menedéket. A befogadóközpontok "túlzsúfoltak, és az emberek csak korlátozottan férnek hozzá a szolgáltatásokhoz, mindez növeli az ott élők kiszolgáltatottságát. A kizsákmányolás, a bántalmazás és romló humanitárius körülmények fenyegetésében élnek - közölte az IOM.

Grégoire Goodstein felhívta a figyelmet arra is hogy az Atlanti-óceánon megjelenő, heves esőkkel és áradásokkal kísért hurrikánszezon tovább ronthatja ezeket a bizonytalan életkörülményeket. Kiemelte, hogy az IOM költségvetési nehézségekkel küzd, amelyek miatt kétséges, hogy a szervezet október után is működőképes maradhat-e.

(MTI)