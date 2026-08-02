Külföld :: 2026. augusztus 2. 22:10 ::

Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államok Washington államában

Lakóházak és üzleti épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államok Washington államában, ahol több ezer további otthont el kellett hagyni a lakóknak - közölték a szövetségi állam hatóságai vasárnap.

A legsúlyosabb helyzet az állam keleti részén fekvő Spokane város körzetében alakult ki, ahol mintegy 21 négyzetkilométernyi területet perzselt fel az erős szél által táplált tűz. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az Egyesült Államok nyugati területein több tucatnyi helyen küzdenek továbbra is kiterjedt erdő- és bozóttüzekkel a tűzoltók, ami azt is jelenti, hogy a védekezésre rendelkezésre álló erőforrásokat meg kell osztani, nehezítve a hatékony munkát.

Idaho állam nyugati és Oregon állam keleti részén már több mint 1300 négyzetkilométernyi területet érintett az ott 10 napja kialakult tűzvész. A hatóságok vasárnap munkagépekkel és helikopterekkel próbálták megakadályozni a lángok terjedését az aljnövényzetben annak érdekében, hogy az ott működő szarvasmarha-telepeket megóvják. További mintegy 600-800 lakóépületet is veszélyeztetnek a lángok.

A meteorológiai jelentés szerint a következő napok kedveznek a tűz terjedésének, miután az időjárás száraz marad, a hőmérséklet pedig átlépheti a 30 fokot. Az eddigi vizsgálat szerint villámlás gyújtotta meg az aljnövényzetet másfél héttel ezelőtt, és az vezetett a természeti katasztrófához.

A kiterjedt erdőtüzekből felszálló füst miatt a hatóságok a levegő minőségének romlására figyelmeztették a lakosságot Washington, Oregon, Idaho és Montana állam egyes területein.

(MTI)