Külföld :: 2026. augusztus 2. 22:44 ::

Pokolgépes merényletben többen meghaltak egy pakisztáni rendőrőrsnél

Legalább 13 emberrel végzett vasárnap egy feltételezett öngyilkos merénylet Pakisztán északnyugati részén egy rendőrőrsnél - közölték a helyi hatóságok és egy mentőszervezet.

A merénylet az Afganisztánnal határos, hegyvidéki Hajbár-Pahtunhva tartományban található Kabal régióban történt, ahol a helyi lakosság rendőrség melletti tüntetése zajlott. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a megmozdulás volt-e a célja a támadásnak.

Fida Husszein helyi regionális tisztségviselő szerint az áldozatok között öt rendőr és nyolc civil van. A 14. halott feltételezhetően az öngyilkos merénylő volt - tette hozzá.

A rendőrségi beszámoló szerint legkevesebb 18 ember sebesült meg. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak azok kézre kerítése érdekében, akik támogatták a támadást.

Sehbaz Sarif pakisztáni kormányfő közleményben fejezte ki részvétét az öngyilkos merénylet miatt.

Az utóbbi hónapokban a pakisztáni határtérségekben megnőtt a szélsőségesek tevékenysége, a támadások főként a rendvédelmi szervek és a hadsereg ellen irányulnak.

Az iszlámábádi vezetés a szomszédos Afganisztánban hatalmon lévő tálib iszlamistákat hibáztatja, mondván, hogy támogatást nyújtanak a pakisztáni szélsőségeseknek. Az afganisztáni tálibok tagadják ezt.

(MTI)