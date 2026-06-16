Külföld :: 2026. június 16. 10:59 ::

Törökország júliustól megemeli a Boszporuszon és a Dardanellákon áthaladó hajók tarifáját

A török hatóságok július 1-jétől 15 százalékkal emelik a Boszporusz és a Dardanellák tengerszoroson áthaladó hajók díját az éves tarifafelülvizsgálat keretében. Az NTV török hírcsatorna beszámolója szerint a díj tonnánként 6,7 dollár lesz a jövő hónaptól.

A díjat a hajók tonnatartalma alapján számítják ki az 1936-os Montreux-i Egyezmény értelmében, amely a Boszporusz és a Dardanellák hajózását szabályozza. Június végéig a a tarifa tonnánként 5,83 dollár.

A török közlekedési minisztérium adatai szerint tavaly több mint 40 ezer hajó haladt át a Boszporuszon és a Dardanellákon. A hajónként beszedett átlagos díj 15 000 és 30 000 dollár között mozgott. A befolyó összeget elsősorban a part menti szolgálatok, a mentőcsapatok, az orvosi személyzet munkájának, valamint esetleg bekövetkező tengeri balesetekre való reagálás finanszírozására fordítják.

(MTI)