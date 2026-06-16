Külföld :: 2026. június 16. 14:15 ::

Meggyilkoltak egy orosz ellenzéki előadót Lengyelországban

Meggyilkoltak egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában, az ügyészség megerősítette: az áldozat a Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznéven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és előadóművész.





The killing took place at around 10am in Biała Podlaska, eastern Poland.… Ostorozhno Novosti reports that a Russian emigrant has been shot dead in Poland, with media claiming the victim may be artist Semyon Skrepetsky, who previously publicly burned his Russian passport.The killing took place at around 10am in Biała Podlaska, eastern Poland.… pic.twitter.com/dX5fcgNW2L June 15, 2026

A férfit hétfő délelőtt lőttek agyon a rendőrségi közlemény szerint. A hatóságok később közölték: az áldozat egy 44 éves orosz állampolgár. Személyazonosságát az ügyészség a keddi sajtóértekezletén erősítette meg.

A Rzeczpospolita című lap a helyi médiára hivatkozva azt írta: a támadó egy lakótelepi parkolóban odament Szkrepeckijhez, és több lövést is leadott rá.

Az elkövető elmenekült, a rendőrség körözést indított, úttorlaszokat emeltek, közúti ellenőrzéseket folytatnak, szemtanúkat hallgatnak ki.

"Olyan volt, mint egy kivégzés. Néhány lövés közelről, majd egy végső lövés" - nyilatkozott az egyik nyomozó az onet.pl lengyel hírportálnak.

Az onet.pl szerint Szemjon Szkrepeckij, polgári nevén Robert Kuzovkov, 1981-ben született, és 2021-ben menekült Lengyelországba, mert hazájában politikai üldöztetéstől tartott. Ismert volt a közösségi médiában közzétett, performanszait rögzítő filmekről, amelyekben az orosz politikai elitet, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálta, és kigúnyolta például Ramzan Kadirov csecsen vezetőt is.





The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through… ⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and KadyrovThe murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ June 15, 2026

pic.twitter.com/SISUtiZ3W7 Убитый художник-акционист Семен Скрепецкий неоднократно оскорблял власти Чечни. Два дня назад он опубликовал очередную картину с изображением Рамзана Кадырова в образе свиньи 🔽 https://t.co/twlI0LtCIZ June 15, 2026

Agnieszka Romaszewska-Guzy, a Lengyelországból fehérorosz nyelven sugárzó Belsat TV volt igazgatója hétfő este az X-en azt írta: Szkrepeckij egyúttal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű honlapra is.

"Putyin fizetett bérgyilkosai eddig még nem járkáltak Lengyelországban lőfegyverrel, hogy megöljék a menedéket keresőket és lázadókat" - kommentálta Romaszewska a történteket.

Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője kedden a wp.pl hírportálnak elmondta: a nyomozás során a rendőrség szorosan együttműködik a belbiztonsági ügynökséggel (ABW). "Rendkívül komolyan vesszük ezt az ügyet" - hangsúlyozta.

Kedd délelőtti sajtóértekezletén Marcin Kozak, a helyileg illetékes ügyészségi szóvivő megerősítette: Szkrepeckijt összesen ötször lőtték fejbe és mellkason, a nyomozók a helyszínen egy 9 milliméteres lőszert is találtak. Szerdán az áldozat boncolását tervezik a bírósági orvosszakértői intézetben.

Kozak közölte továbbá: a gyilkosság kapcsán két, 33 és 37 éves fehérorosz állampolgárságú férfit vettek őrizetbe a Biala Podlaskában működő fehérorosz főkonzulátus közelében. Az őrizetbe vettek esetleges közreműködését a gyilkosságban még vizsgálják. Egyúttal nem zárják ki további személyek őrizetbe vételét sem - mondta a szóvivő.

Andrzej Fijolek, a kelet-lengyelországi Lublin vajdasági székhely rendőrségének szóvivője a sajtóértekezleten közölte: az ügy miatt a vajdasági rendőrparancsnok különleges nyomozócsoportot állított fel, az elkövetőt továbbra is keresik.

Przemyslaw Czarnek a Lublini vajdaság korábbi vezetője, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásra, keddi varsói sajtóértekezletén "felettébb nyugtalanítónak" nevezte az ügyet, és szorgalmazta annak vizsgálatát is, hogy a lengyel titkosszolgálatok mit tudtak Szkrepeckijról és az őt korábban állítólag ért fenyegetésekről.

(MTI)