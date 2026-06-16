Meggyilkoltak egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában, az ügyészség megerősítette: az áldozat a Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznéven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és előadóművész.
Ostorozhno Novosti reports that a Russian emigrant has been shot dead in Poland, with media claiming the victim may be artist Semyon Skrepetsky, who previously publicly burned his Russian passport.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) June 15, 2026
The killing took place at around 10am in Biała Podlaska, eastern Poland.… pic.twitter.com/dX5fcgNW2L
A férfit hétfő délelőtt lőttek agyon a rendőrségi közlemény szerint. A hatóságok később közölték: az áldozat egy 44 éves orosz állampolgár. Személyazonosságát az ügyészség a keddi sajtóértekezletén erősítette meg.
A Rzeczpospolita című lap a helyi médiára hivatkozva azt írta: a támadó egy lakótelepi parkolóban odament Szkrepeckijhez, és több lövést is leadott rá.
Az elkövető elmenekült, a rendőrség körözést indított, úttorlaszokat emeltek, közúti ellenőrzéseket folytatnak, szemtanúkat hallgatnak ki.
"Olyan volt, mint egy kivégzés. Néhány lövés közelről, majd egy végső lövés" - nyilatkozott az egyik nyomozó az onet.pl lengyel hírportálnak.
Az onet.pl szerint Szemjon Szkrepeckij, polgári nevén Robert Kuzovkov, 1981-ben született, és 2021-ben menekült Lengyelországba, mert hazájában politikai üldöztetéstől tartott. Ismert volt a közösségi médiában közzétett, performanszait rögzítő filmekről, amelyekben az orosz politikai elitet, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálta, és kigúnyolta például Ramzan Kadirov csecsen vezetőt is.
⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.
After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ
Убитый художник-акционист Семен Скрепецкий неоднократно оскорблял власти Чечни. Два дня назад он опубликовал очередную картину с изображением Рамзана Кадырова в образе свиньи 🔽https://t.co/twlI0LtCIZ pic.twitter.com/SISUtiZ3W7— Важные истории (@istories_media) June 15, 2026
Agnieszka Romaszewska-Guzy, a Lengyelországból fehérorosz nyelven sugárzó Belsat TV volt igazgatója hétfő este az X-en azt írta: Szkrepeckij egyúttal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű honlapra is.
"Putyin fizetett bérgyilkosai eddig még nem járkáltak Lengyelországban lőfegyverrel, hogy megöljék a menedéket keresőket és lázadókat" - kommentálta Romaszewska a történteket.
Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője kedden a wp.pl hírportálnak elmondta: a nyomozás során a rendőrség szorosan együttműködik a belbiztonsági ügynökséggel (ABW). "Rendkívül komolyan vesszük ezt az ügyet" - hangsúlyozta.
Kedd délelőtti sajtóértekezletén Marcin Kozak, a helyileg illetékes ügyészségi szóvivő megerősítette: Szkrepeckijt összesen ötször lőtték fejbe és mellkason, a nyomozók a helyszínen egy 9 milliméteres lőszert is találtak. Szerdán az áldozat boncolását tervezik a bírósági orvosszakértői intézetben.
Kozak közölte továbbá: a gyilkosság kapcsán két, 33 és 37 éves fehérorosz állampolgárságú férfit vettek őrizetbe a Biala Podlaskában működő fehérorosz főkonzulátus közelében. Az őrizetbe vettek esetleges közreműködését a gyilkosságban még vizsgálják. Egyúttal nem zárják ki további személyek őrizetbe vételét sem - mondta a szóvivő.
Andrzej Fijolek, a kelet-lengyelországi Lublin vajdasági székhely rendőrségének szóvivője a sajtóértekezleten közölte: az ügy miatt a vajdasági rendőrparancsnok különleges nyomozócsoportot állított fel, az elkövetőt továbbra is keresik.
Przemyslaw Czarnek a Lublini vajdaság korábbi vezetője, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásra, keddi varsói sajtóértekezletén "felettébb nyugtalanítónak" nevezte az ügyet, és szorgalmazta annak vizsgálatát is, hogy a lengyel titkosszolgálatok mit tudtak Szkrepeckijról és az őt korábban állítólag ért fenyegetésekről.
(MTI)