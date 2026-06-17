Külföld :: 2026. június 17. 16:12 ::

Holland médiahatóság: csökken a hírek iránti érdeklődés és a média iránti bizalom

Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében - derül ki a holland médiahatóság éves jelentéséből.

A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61 százaléka nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt, ez az arány 2026-ra 45 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a hírek iránt egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben érdeklődők aránya 4 százalékról 14 százalékra emelkedett. Az érdeklődés visszaesése a 18 és 34 év közötti korosztályban a legjelentősebb.

Amma Asante, a holland médiahatóság elnöke aggasztónak nevezte a tendenciát, és hangsúlyozta, hogy a hírek iránti bizalom és érdeklődés erősítése közös feladatot jelent a médiának, a kormánynak és a társadalomnak.

A jelentés szerint szerény mértékben nőtt a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok használata hírforrásként. A legmegbízhatóbb hírforrásnak továbbra is a holland közszolgálati hírszolgáltató, a NOS számít, amelyet a holland nemzeti hírügynökség (ANP), az RTL Nieuws és a regionális lapok követnek a bizalmi rangsorban.

A holland újságírószövetség (NVJ) szintén aggodalmát fejezte ki a jelentésben ismertetett folyamatok miatt. Thomas Bruning főtitkár szerint egyre többen, különösen a 35 év alattiak, a közösségi médiából tájékozódnak, ami a hírekhez való hozzáférést néhány technológiai vállalat kezébe összpontosítja. Hozzátette: a hírterjesztésben meghatározó szerepet játszó algoritmusok miatt a médiavállalatok egyre nehezebben érik el a fiatal közönséget.

Bruning szerint a híripar gazdasági modelljének rövid távon fenntarthatóbbá kell válnia, emellett egyértelmű megállapodásokra van szükség a közösségi médiaplatformokkal az újságírói tartalmak terjesztéséről.

(MTI)