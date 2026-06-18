Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. június 18. 18:38 ::

Korrupcióval gyanúsítják Bukarest főpolgármesterét

Gyanúsítottként hallgatta ki a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Ciprian Ciucut, Bukarest nemzeti liberális párti (PNL) főpolgármesterét egy megvesztegetési ügyben - erősítette meg csütörtökön a politikus, amikor érkezése után három órával távozott a vádhatóság épületéből.

Ciucu ártatlanságát hangoztatta az épület előtt várakozó újságíróknak. Hozzátette: együtt fog működni a hatóságokkal a büntetőjogi eljárás során az igazság kiderítése érdekében, de nem fog lemondani, végig akarja vinni mandátumát a bukaresti városháza élén.

Ciprian Ciucu a PNL egyik első alelnöke, a miniszterelnöki tisztségből május elején leváltott Ilie Bolojan (PNL) egyik leghangosabb támogatója.

Ciucut a decemberi időközi választásokon választották meg Bukarest főpolgármesterévé. A poszt Nicusor Dan volt főpolgármester államfővé választása miatt üresedett meg.

(MTI)