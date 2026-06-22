Külföld :: 2026. június 22. 09:50 ::

LNG-robbanás Katarban - sokan eltűntek és megsérültek

Tizennyolc ember eltűnt, ötvennégy megsérült a Katar legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén, Rász-Laffanban történt robbanás után – közölték a hatóságok.

A robbanás a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítási műveletei közben történt - számolt be a QatarEnergy vállalat. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, és a közbiztonságot nem fenyegeti veszély.

A QatarEnergy azt írta, hogy Rász-Laffan ipari városban vasárnap este történt robbanás, amely tüzet okozott a Barzan helyi gázellátó létesítményben. A QatarEnergy nem jelezte, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben.

(MTI)