Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 22. 09:08 ::

A Dunában kötöttek ki Buzi Geriék tarka rongyai, rongálásról visítanak

A Főpolgármesteri Hivatal azt válaszolta a Telexnek, hogy rongálás miatt feljelentést tesznek, miután eltűntek az Erzsébet-hídról a tegnap kitett "Pride-zászlók".

A lapnak küldött válaszban arról is írtak, a zászlókat néhány napon belül pótolják, mivel "a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten".

Időközben a Redditre felkerült egy videó , amin az látszik, hogy valaki leszed, majd a Dunába dob egy zászlót a hídról.

Tavaly épp az Erzsébet-hídon vonult át minden idők legnagyobb magyarországi buzifelvonulása, idén június 27-én tartják a közszeméremsértő rendezvényt.

A gyülekezési törvény előírásának megfelelően május végén jelentették be az idei rendezvényt a rendőrségen, és noha idén sem akar az útjukba állni a rendőrség, a szervezők szerint "a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül".

Magyar Péter a kérdéssel kapcsolatban azt mondta, "jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet, hogy meg lehet tartani a gyülekezést, senki nem akarja ezt meg akadályozni", és "amennyiben azt javasolják, hogy ez a jogszabály módosításra kerüljön, és egyértelmű legyen a helyzet, akkor tudjuk módosítani".

(24 nyomán)