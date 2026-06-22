A Főpolgármesteri Hivatal azt válaszolta a Telexnek, hogy rongálás miatt feljelentést tesznek, miután eltűntek az Erzsébet-hídról a tegnap kitett "Pride-zászlók".
A lapnak küldött válaszban arról is írtak, a zászlókat néhány napon belül pótolják, mivel "a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten".
Időközben a Redditre felkerült egy videó, amin az látszik, hogy valaki leszed, majd a Dunába dob egy zászlót a hídról.
Tavaly épp az Erzsébet-hídon vonult át minden idők legnagyobb magyarországi buzifelvonulása, idén június 27-én tartják a közszeméremsértő rendezvényt.
A gyülekezési törvény előírásának megfelelően május végén jelentették be az idei rendezvényt a rendőrségen, és noha idén sem akar az útjukba állni a rendőrség, a szervezők szerint "a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül".
Magyar Péter a kérdéssel kapcsolatban azt mondta, "jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet, hogy meg lehet tartani a gyülekezést, senki nem akarja ezt meg akadályozni", és "amennyiben azt javasolják, hogy ez a jogszabály módosításra kerüljön, és egyértelmű legyen a helyzet, akkor tudjuk módosítani".
(24 nyomán)