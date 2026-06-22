Külföld :: 2026. június 22. 11:02 ::

Huszonöt évi börtönre ítélték a hadiállapot kihirdetésében játszott szerepe miatt a volt dél-koreai igazságügyi minisztert

Huszonöt éves börtönbüntetésre ítélte hétfőn egy szöuli bíróság Pak Szongdzse volt igazságügyi minisztert, miután bűnösnek találták a volt dél-koreai elnök által 2024-ben elrendelt hadiállapot kihirdetésében játszott szerepe miatt.

A szöuli központi kerületi bíróság döntésével súlyosbította a vádat képviselő különleges ügyész indítványát, amely 20 éves börtönbüntetés kiszabását kérte. Az ítélet kihirdetését követően Pakot azonnal őrizetbe vették azzal az indokkal, hogy fennáll a veszélye, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg.

A volt minisztert azzal vádolták, hogy kulcsszerepe volt egy 2024 végén szított lázadásban, és hatalmával visszaélve 2024. december 3-án, miután a volt államfő, Jun Szogjol hadiállapotot hirdetett ki az országban, kabinetülést hívott össze, hogy a büntetésvégrehajtási intézetek kapacitásának felmérésével előkészítse azoknak a politikusoknak a bebörtönzését, akiket a hadiállapot alatt várhatóan letartóztatnak, és utasítsa az utazási korlátozásokról döntő minisztériumi tisztviselőket, hogy jelentkezzenek szolgálatra.

"A vádlott végül hátat fordított az alkotmány védelmére vállalt kötelességének, amikor azt hitte, hogy a felkelés sikerrel járhat, és inkább úgy döntött, hogy részt vesz benne" - állapította meg a bíróság.

Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt tíz napja ítélték 30 év börtönbüntetésre, mert 2024-ben utasítást adott katonai drónok küldésére a szomszédos Észak-Koreába, a vád szerint azzal a céllal, hogy provokálja Phenjant, és ürügyet teremtsen a hadiállapot kihirdetésére.

(MTI)