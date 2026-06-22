Anyaország :: 2026. június 22. 09:22 ::

"Esés közben esett ki" a dédmama füléből a fülbevaló - hazudja a 16 éves gyilkos, aki el is zálogosította az ékszert

Újabb részleteket közölt a Blikk a józsefvárosi emberölésről, amelynek áldozata egy 85 éves nő volt. A lap szerint a gyilkossággal gyanúsított 16 éves "fiú" az idős asszony dédunokája, és a gyanú szerint az áldozattól elvett ékszert később 15 éves barátnőjével együtt adta zálogba.



Ebben a VIII. kerületi háztömbben történt a gyilkosság (fotó: Tények)

Amint arról portálunk is beszámolt, június 15-én este a rendőrök bejelentés alapján mentek ki egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A helyszíni szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés miatt rendelt el nyomozást, és hajtóvadászat indult az elkövető felkutatására.

A rendőrség később közölte, hogy a nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, az áldozat 16 éves dédunokáját. A "fiút" emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A 15 éves lányt bűnpártolás gyanújával hallgatták ki, őt szintén őrizetbe vették.

A Blikk információi szerint a "fiú" két nappal a holttest megtalálása előtt ment fel a rokonához, hogy pénzt vagy értékeket szerezzen tőle. A lap úgy tudja, miután az asszony nem adott neki pénzt, összevesztek, a "fiú" pedig bántalmazta, majd több késszúrással megölte. A lap szerint a lakásból egy telefont és ékszereket vihetett el.

A Blikk azt írja, a gyanúsított a kihallgatásán azt állította, hogy nem akarta megölni az asszonyt. Elmondása szerint összevesztek, meglökte az idős nőt, akinek "esés közben kiesett a füléből a fülbevalója", ezt vitte el később barátnőjével a zálogházba.

A Fővárosi Főügyészség a Blikknek azt közölte: indítványozták az előre kitervelten, nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsított "fiú" letartóztatását. A 15 éves lány esetében az emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás miatt lakásra korlátozott, nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését kérték.

(24 nyomán)