Kína kiválasztotta a Mars-missziója nemzetközi partnereit

Kína kiválasztotta a Tienven-3 Mars-misszió nemzetközi partnereit, és külföldi együttműködők jelentkezését várja a Hsziho-2 napmegfigyelő űrmisszióhoz - közölte pénteken a kínai állami űrügynökség (CNSA).

A CNSA szerint a Tienven-3 küldetéshez 2025 áprilisában meghirdetett nemzetközi felhívásra 28 pályázat érkezett, ezek közül öt projektet választottak ki. A döntésnél a tudományos értéket, a küldetés sikeréhez való hozzájárulást, a műszaki megvalósíthatóságot és a technológiai érettséget vették figyelembe. A kiválasztott projektek magas tudományos értéket képviselnek, és műszakilag is megvalósíthatók. A program keretében mintegy 20 kilogrammnyi hasznos teherkapacitást biztosítanak külföldi partnereknek.

A Tienven-3 Mars-misszió a kínai bolygókutatási program része, indítását 2028 körülre tervezik, a Mars-minták visszahozatala pedig várhatóan 2031-ben történhet meg.

Ezzel párhuzamosan a CNSA bejelentette, hogy nemzetközi partnereket keres a Hsziho-2 napmegfigyelő űrmisszióhoz. A program keretében mintegy 15 kilogrammnyi hasznos teherkapacitást tesznek elérhetővé külföldi együttműködők számára.

A Hsziho-2 űrszondát a tervek szerint a Nap-Föld rendszer L5 Lagrange-pontja környékére irányítják, amely a Földtől mintegy 150 millió kilométerre található, és kedvező feltételeket biztosít az űridőjárás megfigyeléséhez. A küldetés célja a napaktív régiók mágneses terének vizsgálata és a napkitörések szerkezetének feltárása. A kutatók azt is elemzik, miként terjednek ezek a jelenségek, és milyen hatást gyakorolnak a Földre. Az eredmények hozzájárulhatnak az űridőjárás pontosabb előrejelzéséhez.

A bejelentéseket a 11. kínai űrnapra időzítették. Ezen a napon, 56 évvel ezelőtt, 1970. április 24-én Kína az űrbe juttatta első műholdját (DFH-1), ötödikként a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Franciaország és Japán után.

(MTI)