Extra :: 2023. március 9. 15:04 ::

Nem elég a "rasszista ATV", már a Dikh Rádióban is "gádzsó propaganda" megy

Az elmúlt napokban számoltunk be egy meglehetősen szürreális eseményről, ugyanis cigányok egy csoportja (Opre Roma "párt") tüntetett az ATV székháza előtt, mondván, az "rasszista uszítást" követett el a cigányság ellen.

Aztán ment a polgárháborúval való fenyegetőzés, a "szar mélymagyarozás" és a többi, de úgy tűnik, igencsak rájuk jár a rúd, ugyanis az "ellenség" már saját soraik közé is beférkőzött. És most próbáljuk megőrizni komolyságunkat, miközben az alábbi sorokat olvassuk.



Nem az, aminek látszik...

- Cigány rádióba cigány főszerkesztőt! Minden nemzetnek joga van a belső morális és erkölcsi értékeit meghatározni és határvonalait meghúzni. Ezen értékek és határvonalak be nem tartása egy nemzet fájdalmát okozzák amely azonnali fájdalomcsillapítást igényel - írja közleményében Pintér Szabolcs, Kamarás István, Balogh Artúr. Annak ellenére, hogy hárman írták, nem sikerült a magyar helyesírás minden szabályát betartani, de most ezt hagyjuk (ezeket természetesen nem javítottuk).

- A kormányközeli Dikh Rádió főszerkesztőjének az azonnali lemondását követeljük! - követelik. Mi folyik itt?! Alább kiderül.

- A nemzetünk gyászászának emléknapján vállalhatatlan gádzsó propagandát sugárzott, amellyel megsértette a cigány nemzeti identitásunkat és rombolta a roma nemzeti öntudatunkat - derül ki. Ezek valóban súlyos vádak. Most azt hagyjuk, hogy a gádzsó szó egy merőben pejoratív, negatív töltetű kifejezés a cigány szlengben a magyarságra nézve. Ha úgy tetszik, s ahogy ők szokták mondani, "rásszizmus". De nézzük tovább.

- A Dikh médiának nem az első esete hogy sértette a roma nemzeti öntudatot, hiszen a népszámlálás alkalmával arra biztatta a cigányokat , hogy vallják magukat magyarnak. A világon sehol nem létező kettős nemzeti identitást errőltettek - írják, de hogy "roma nemzeti öntudat" alatt mit értenek, sajnos nem fejtik ki. A kettős identitásról megkérdezhetnék például a magyarországi svábokat, ők is úgy látják-e, nincs ilyen, de számos másik nemzeti kisebbség képviselőjét is. No, igen, elhiszem, hogy az olyan "identitás" nem tetszik nekik, ahol be kell illeszkedni a többségi társadalomba, annak írott és íratlan szabályait betartani, mert szemlátomást az nem megy nekik. Innen nézve valóban problémás a cigány-magyar kettős identitás, de engedtessék meg kijelenteni, erről nem a többségi magyar társadalom tehet.

- Követeljük a főszerkesztő lemondását továbbá, hogy a helyét a Dikh média hagyományaihoz , értelméhez és önazonosságához visszatérve egy roma identitásában erős Chacho Rom "igaz roma" ember töltse be a főszerkeztői pozíciót - zárul a paródiába illő dörgedelem. Tehát a Dikh rádió élén "nem igaz roma" áll, lehet, hogy származásilag sincs rendben? Ez tényleg felháborító.

Mindenesetre köszönjük ezt a néhány derűs percet nekik.

Lantos János - Kuruc.info