2026. március 31. 12:26

Hát persze hogy Tordai is visszalép a régi-új elvtársai javára

Tordai Bence előrevetítette, hogy 72 óra múlva visszaléphet az április 12-i országgyűlési választáson való indulástól – jelentette be Facebook-oldalán a Párbeszéd volt politikusa kedden.

Tordai a bejegyzésében azt írta: „72 óra, azaz 3 nap. Ennyi idő fog eltelni a visszalépésem bejelentése és a hivatalos visszalépési dokumentumok leadása között. Három nap lesz arra, hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére. Tegyük hozzá, hogy bármit is gondoljanak a tisztességes tiszások, a visszalépési nyilatkozatot csak maga Koncz Áron tudná megtenni. Vele kapcsolatban pedig nincsenek különösebb illúzióink. 72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot.”

(Telex)