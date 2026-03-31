Háború, Lapszemle :: 2026. március 31. 11:08 ::

Financial Times: Hegseth (is) próbált meggazdagodni az iráni háborún

Pete Hegseth igyekezett személyesen is profitálni az Irán ellen indított amerikai háborúból, a brókere legalábbis több millió dollárt próbált az amerikai–izraeli támadás előtt befektetni hadiipari cégekbe – írja a Financial Times, melyet a Telex szemlézett.



A brit gazdasági lap három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írja, a Morgan Stanley egyik brókere, aki az amerikai védelmi miniszter személyes befektetéseit kezeli, februárban megkereste a BlackRock nevű befektetési céget, hogy több millió dollárt szeretne befektetni a cég védelmi cégeket tömörítő származtatott alapjába (ETF), ami olyan cégekbe fektet, mint a Lockheed Martin, a Northrop Grumman vagy a Palantir. Erre valamikor februárban került sor, amikor feltételezhető, hogy az amerikai kormány és a hadsereg már tervezte az Irán elleni támadást.

A BlackRocknak gyanús is lett az ügylet, de végül nem ezért hiúsult meg, hanem mert ez a bizonyos származtatott alap még nem volt akkor elérhető a Morgan Stanley ügyfelei számára.

A BlackRock védelmi ipari ETF-jének amúgy egyelőre nem tett jót a háború, az alap értéke 13 százalékkal visszaesett az Irán elleni február végi első támadás óta, a Financial Times viszont megjegyzi, hogy hosszabb távon megtérülhetett volna a befektetés.

A Pentagon szóvivője a Financial Times cikkének megjelenése után az X-en azt írta, a lapban megjelent cikk teljes kitaláció, sem a védelmi miniszter, sem az ő képviselője nem próbált a BlackRocknál ilyen befektetéseket végrehajtani.