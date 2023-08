Extra, Videók :: 2023. augusztus 24. 21:35 ::

Egyedül akarja szétvágni Toroczkait egy DK-s "indián"

Élő videóban küldött halálos fenyegetést Toroczkai Lászlónak a DK-s Bangó Attila "Indián", aki mondandójának azzal szerzett nyomatékot, hogy elmondta, korábban több alkalommal is karddal ment a "nácik" ellen. Bangó Attila egyébként Száva Vince cigány "jogvédővel" és a magyarországi Antifával is jó viszonyt ápol - írja a Magyar Jelen.

Szerda este élő Facebook-videóban beszélgetett több cigány "véleményvezér" a Mi Hazánk Mozgalom augusztus 29-ei tüntetéséről , melyet Budapesten, a Venyige utcai börtön előtt tart a nemzeti ellenzéki párt, miután újabb szubkulturális, késes gyilkosság történt hazánkban (ezúttal Szabó Sándor ökölvívót, a magyar válogatott korábbi edzőjét szúrta le egy érdi cigánybűnöző Békéscsabán).

A facebookos "videókonferencia" során a leginkább Bangó Attila "Indián" ment nagyot, aki a beszélgetés 22. percében halálosan megfenyegette Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét:

"Amit a Toroczkai csinál, az már nem az első alkalom. Tudod nagyon jól, tesó, én nagyon-nagyon sok alkalommal odamentem egyes-egyedül is a nácik ellen. Én nem fogok megijedni most sem. Nagyon jól ismernek a rendőrök. Ha kell, én egyedül szétvágom a Toroczkait."

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Bangó mondatait hallgatva a másik két cigány "véleményvezér" is egyetértőleg bólogatott, amiből arra lehet következtetni, hogy ők is elfogadhatónak tartják a konfliktusok karddal történő rendezését.

Cigány aktivista és antifa egyben

Bangó Attila, becenevén "Indián" egyébként régi motorosnak számít a baloldalon. 13 éven keresztül vett részt a Becsület Napja ellen szerveződő antifa tüntetéseken.

De egy Facebookra is feltöltött TikTok-videó tanúsága szerint a 2023-as Élet Menetén is megjelent.

Sőt, azon a 2021. júliusi demonstráción is részt vett, melyet a Mi Hazánk józsefvárosi irodája elé szerveztek antifák és cigány "jogvédők".



Összenő, ami összetartozik: az Antifával együtt tüntetett "Indián" a Mi Hazánk ellen (képek forrása: Facebook)

Maga a tüntetés egyébként nem Bangó Attiláról, hanem a hazai Antifa legismertebb alakjáról, Nefelejcs Gergőről marad emlékezetes, akinek – miközben mondta a beszédét – úgy remegett a keze az izgalomtól, mint a kocsonya.

Száva barátja

No, de térjünk vissza Bangó Attila "Indiánra". A cigány aktivista a 2022-es országgyűlési választásokon Száva Vince pártja, A Mi Pártunk – IMA képviselőjelöltje volt, az országos listán a 9. helyet kapta meg.

Száva Vincéhez – aki ’90-es évekbeli újságcikkek szerint Rákóczi téri strici volt, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt indult ellene eljárás; jelenleg pedig magánokirat-hamisítással vádolja a bíróság – régi barátság fűzi: egy 2020 májusában publikált YouTube-videóban nem győzi méltatni a cigány "jogvédőt".

A DK kötelékében

Bangó Attila "Indián" újabban, a 2022-es választások óta a Demokratikus Koalíció józsefvárosi alapszervezete környékén tűnt fel, több képen is szerepel, melyet a Gyurcsány-párt VIII. kerületi szervezete tett közzé a Facebookon.



"Indián" a DK összejövetelén



"Indián" a Mozgó Protkó táncoslábú lányok társaságában

Azt, hogy "Indián" tagja-e a pártnak, vagy "csak" aktivistaként segíti Gyurcsányékat, nem tudni, mindenesetre az egyik fotón DK-s kabátot visel, ami alapján az előbbi sem elképzelhetetlen.

Továbbá ugyanannak az élő videónak egy későbbi pontján (melyben halálos fenyegetést küldött Toroczkai Lászlónak) Varga Ferencet, a Jobbik egykori, a DK jelenlegi országgyűlési képviselőjét dicséri, mondván ő az egyetlen cigány származású politikus a parlamentben, aki felszólalt a Mi Hazánk augusztus 29-ei tüntetése ellen.