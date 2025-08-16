Extra :: 2025. augusztus 16. 21:04 ::

Olasz szemét égett egy pécsi telepen - füstje beterítette a várost

Több száz négyzetméteren bálázott műanyag égett kedden Pécsen egy város széli szeméttelepen, aminek a füstje beterítette a várost – számolt be az RTL Híradó.

A Levegő Munkacsoport megbízásából korábban a Pannon Egyetem vizsgálta, hogy ilyen esetben mi történik. Arra jutottak, hogy ilyen tüzeknél a világháborús harci gázokhoz hasonlító szennyezés kerülhet a levegőbe – mondta Szegő Judit, a civil szervezet projektvezetője.

A katasztrófavédelem mobil laborja a földközelben sehol nem mért az egészségre káros értéket, azt nem tudni, hogy a magasban szálló füst mit tartalmazott. Az oltásnál több mint 130 ezer liter vizet használtak fel, ami a szennyeződéssel együtt a talajba szivárgott.

A szemét Olaszországból származik és illegálisan halmozták fel a területen. Keresztes László Lóránt független országgyűlési képviselő szerint ezt a hulladékot idővel elégetik egy erőműben, vagy elássák valahol. A képviselő úgy tudja, a tűz előtt halomba hordták a szemetet, munkagépekkel egy helyre kotorták.

A rendőrség veszélyt eredményező természetkárosítás miatt nyomoz.