Donald Trump a keddi kabinetülés után még az ő stílusához képest is meglepően keményen fogalmazott a szomáliaiakról, mondván, "ezek olyan emberek, akik nem csinálnak mást, csak panaszkodnak". A The New York Times beszámolója szerint az amerikai elnök hulladéknak nevezte őket.
Kijelentette, hogy Szomália "büdös", és nem akarják az Egyesült Államokban látni az állampolgárait. "A pokolból jönnek, de panaszkodnak, és nem csinálnak mást, csak nyafognak. Menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, és javítsák meg a helyzetüket!" – fogalmazott Trump, miközben J.D. Vance alelnök bátorítóan a táblára csapott.
Az amerikai elnök szintén hulladéknak nevezte Ilhan Omar képviselőnőt, aki menekültként érkezett az Egyesült Államokba, de már 25 éve amerikai állampolgár. A képviselőnőről kijelentette, hogy, "ő hulladék" és "a barátai is mind hulladékok". Trump szerint az afrikai emberek nem dolgoznak. "Nem olyanok, akik azt mondják: Gyerünk, tegyük naggyá ezt a helyet!".
(Index nyomán)