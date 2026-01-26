Extra, Külföld :: 2026. január 26. 21:43 ::

Néger következetesség: Kanye West megint bocsánatot kért a náculásért, a bipoláris zavar tehet mindenről

Kanye West, a botrányairól ismert rapper egész oldalas hirdetést vásárolt a Wall Street Journal hétfői számában, hogy bocsánatot kérjen mindenkitől mindenért. És hogy elmondja, hogy az antiszemita kiszólásai, horogkeresztes pólói és egyéb botrányai mind egy autóbalesetre vezethetők vissza, amelyet még azelőtt szenvedett, hogy befutott volna.

Kanye az egész oldalas levelében, amiről a Vanity Fair közölt részletes cikket, és amit „mindenkinek, akit megbántottam” címzéssel közölt, arról ír, hogy 2002-ben autóbalesetet szenvedett, amely során egyrészt darabokra törte az állkapcsát, és megsérült a homloklebenye is, ez utóbbi sérüléssel pedig szerinte akkor nem foglalkoztak eléggé. Szerinte ettől az agysérüléstől bipoláris zavara lett, amit viszont, pont a bipoláris zavara miatt, nem volt hajlandó elismerni. A mentális betegsége miatt viszont elvesztette a kapcsolatát a valósággal, „elszakadtam az igazi énemtől.”

„Ebben a megtört állapotban pedig a legpusztítóbb szimbólum felé húzódtam, amit csak találtam, a horogkereszt felé, amit még pólókon is árultam” – írja a zenész, hozzátéve, hogy őszintén bánja, amit ebben az állapotában tett, beleértve a horogkeresztes pólókat.

Kanyét még 2016-ban diagnosztizálták bipoláris zavarral, ezt viszont egészen a közelmúltig nem volt hajlandó elfogadni. Korábban több alkalommal arról beszélt, hogy a homloklebeny sérülése miatt autista lett. Mostani üzenetében az őt kezelő orvosokat és mentális szakembereket teszi felelőssé, hogy azt mondták neki, autizmus tüneteit mutatja, miközben mániás és depressziós hullámai voltak, és „évente egyszer” teljesen tönkretette az életét.

Bocsánatkérő üzenetében azt írja, elkötelezett, hogy meggyógyuljon, hogy megváltozzon és vállalja a felelősséget mindenért, amit tett.

„Mindettől persze nem lesz megbocsátható, amit tettem. Nem vagyok náci vagy antiszemita. Szeretem a zsidó embereket” – írja a néger, aki az elmúlt években több fórumon, többek között Alex Jones műsorában is Hitlert dicsérte és megkérdőjelezte a szent holokausztot, később pedig egy Hail Hitler című számot is kiadott. Kanye a fekete közösségtől külön is bocsánatot kért: „Sajnálom, ha csalódást okoztam nektek. Szeretem magunkat!”

2025 elején saját állítása szerint egy hosszú, mániás szakaszban teljesen pszichotikus és paranoid állapotba került. „A helyzet egyre fenntarthatatlanabbá vált, voltak olyan időszakok, amikor nem akartam már itt lenni többé” – vallja őszintén a rapper, aki szerint pár hónapja elérte a verem legalját, a felesége biztatására pedig segítséget kért. Azt írja, bipoláris zavarról szóló Reddit-bejegyzések is segítettek neki, mert rájött, hogy nincs egyedül. Azt írja, azóta megfelelő gyógyszerekkel, terápiával, testmozgással és „tiszta élettel” újra rendbe jött, és igyekszik újrarendezni az életét, a zenei pályáját, a divat projektjeit.

„Nem együttérzést kérek, nem is azt, hogy megúszhassak mindent, bár szeretném kiérdemelni a megbocsátást. Ma csak azért írok, hogy türelmet és megértést kérjek, amíg hazatalálok.”



Rabbinál is esedezett már a zsidók bocsánatáért

A Vanity Fair cikke megjegyzi, hogy nem ez az első bocsánatkérő levél, amit a művész kiad, ezeket pedig általában akkorra szokta időzíteni, amikor új lemeze jelenik meg. Most is ez a helyzet, Kanye, vagyis Ye 12. albuma várhatóan február végén jelenik majd meg.