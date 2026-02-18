Extra, Külföld :: 2026. február 18. 20:55 ::

A Manchester United tulajdonosa szerint a bevándorlók gyarmatosítják Britanniát

Sir Jim Ratcliffe iparmágnás, az INEOS vegyipari csoport vezetője és a Manchester United résztulajdonosa azt nyilatkozta a Sky Newsnak, hogy a tömeges bevándorlás alapvetően megváltoztatta az országot. A 73 éves milliárdos rámutatott, hogy a gazdaság nem bírja el a folyamatosan növekvő számú szociális segélyezettet és a külföldiek folyamatos áradatát.



Sir Jim Ratcliffe

„Nem működhet egy olyan gazdaság, ahol kilencmillió segélyből élő ember él, és ugyanakkor hatalmas mértékű bevándorlás is van” – mondta Ratcliffe az interjúban. Majd hozzátette: "Nagy-Britanniát gyakorlatilag bevándorlók gyarmatosítják, nem igaz? A lakosság 2020-ban 58 millió volt, most 70 millió. Ez tizenkét millió embert jelent."

Bár Ratcliffe a pontos számadatokban tévedett, de a levont konklúzió helyes. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) hivatalos demográfiai adatai szerint az Egyesült Királyság lakossága 2020-ban már meghaladta a 66 milliót (a becslések szerint 2020 közepére körülbelül 67 millió volt), miután 1995-ben körülbelül 58 millió fő volt. Az ONS szerint a növekedést nagyrészt a nettó bevándorlás okozta.



2012-től a születések száma meredeken csökkent, míg a halálozások száma dinamikusan emelkedni kezdett. Napjainkra a születések és halálozások száma nagyjából kiegyenlíti egymást



A természetes népszaporulat kvázi a nullához konvergál, de a szigetország lakossága dinamikusan növekszik, aminek oka az intenzív és ínvazív bevándorlás



Az Egyesült Királyság lakosságának száma évről évre növekszik, hála a toleranciának és a sokszínűségnek

Keir Starmer miniszterelnök gyorsan reagált a kijelentésekre, mondván, hogy Ratcliffe-nek bocsánatot kell kérnie, a milliárdos leírásait pedig „sértőnek és pontatlannak” nevezte.

„Nagy-Britannia egy büszke, toleráns és sokszínű ország. Jim Ratcliffe-nek bocsánatot kellene kérnie” – mondta Starmer.

Egyébként Starmer felesége, Victoria Alexander zsidó, és két közös gyermeküket is annak nevelik. Így Starmernek a feleségén keresztül vannak Tel-Avivban élő hozzátartozói is. A politikus a családi rendezvények miatt gyakran jár zsinagógába.



Sir Keir Stramer, Nagy-Britannia cionista miniszterelnöke

Ratcliffe, akit az ország egyik leggazdagabb embereként tartanak számon, több mint 17 milliárd font vagyonnal, régóta nyíltan bírálja az EU-t és a tömeges bevándorlást. Évekkel ezelőtt Monacóba helyezte át adóilletőségét, de a 2024-es választáson továbbra is támogatta Starmert.

