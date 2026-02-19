Egy éve indult el a Bűnvadászok YouTube-csatornája, mi azonban nem ennek apropóján, hanem az ellenük indított rendőrségi eljárás kapcsán kérdeztük a csapatról az utca emberét Budapesten - írja a Magyar Jelen.
A Mi Hazánk által útjára indított alakulatot ugyanis feljelentette Ferenczik József, aki magára mint az Új Magyar Birodalmi Mozgalom párt elnökére hivatkozik. Az utca emberének válaszaiból kiderült, hogy a Bűnvadászokról még az is hallott, aki egyébként nem ismeri őket, valamint az, hogy a válaszolók jelentős része támogatja az országot kisbusszal járó csapat munkáját.