A duguláselhárító maffia témáját is próbálja lopni a Fidesz - a hozzászólók nem kegyelmeztek nekik

Újabb "népszerű", pontosabban rengeteg magyar életét megkeserítő témához nyúlt a napokban a Bűnvadászok: a duguláselhárító cigány maffiát leplezték le és állították pellengérre, figyelmeztetve egyben azokat, akik még nem találkoztak velük, hogy a cigánnyal csak óvatosan - ebben az esetben is.

Mit tesz erre a Fidesz, netán fellépnek ellenük, vagy felléptek a 16 évi teljhatalmuk alatt? Ugyan, nem bántják ők a szakmabelieket... Legfeljebb majd szólnak Lázárnak, hogy mondja el valamelyik fórumán, hogy ő legszívesebben felakasztaná őket, mint a pedofilokat, ezzel pedig el is van intézve.

Közben pedig úgy tesznek, mintha foglalkoznának az üggyel, sőt ők fedezték fel, mi több vetettek véget ennek az egésznek:

A Riasztás lebuktatta a duguláselhárító maffiát!

A hozzászólók pedig reagáltak. Nem a Kurucon vagy a Bűnvadászok csatornáján, hanem a HírTV videója alatt, és szinte kivétel nélkül azt írták: hazudtok, másoltok, ez bizony Bűnvadász-koppintás.

Ha esetleg törölnék ezeket, megörökítettük az utókornak a jelenlegi állást, lehet szemezgetni belőle:

