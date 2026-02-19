Újabb "népszerű", pontosabban rengeteg magyar életét megkeserítő témához nyúlt a napokban a Bűnvadászok: a duguláselhárító cigány maffiát leplezték le és állították pellengérre, figyelmeztetve egyben azokat, akik még nem találkoztak velük, hogy a cigánnyal csak óvatosan - ebben az esetben is.
Mit tesz erre a Fidesz, netán fellépnek ellenük, vagy felléptek a 16 évi teljhatalmuk alatt? Ugyan, nem bántják ők a szakmabelieket... Legfeljebb majd szólnak Lázárnak, hogy mondja el valamelyik fórumán, hogy ő legszívesebben felakasztaná őket, mint a pedofilokat, ezzel pedig el is van intézve.
Közben pedig úgy tesznek, mintha foglalkoznának az üggyel, sőt ők fedezték fel, mi több vetettek véget ennek az egésznek:
A Riasztás lebuktatta a duguláselhárító maffiát!
A hozzászólók pedig reagáltak. Nem a Kurucon vagy a Bűnvadászok csatornáján, hanem a HírTV videója alatt, és szinte kivétel nélkül azt írták: hazudtok, másoltok, ez bizony Bűnvadász-koppintás.
Ha esetleg törölnék ezeket, megörökítettük az utókornak a jelenlegi állást, lehet szemezgetni belőle:
Korábban írtuk: