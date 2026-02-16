"Kísérteties párhuzam a náci diktatúra hajnalán látott SA-terrorral" - alább olvasható Ferenczik József "egyéni vállalkozó" közleménye:

SA módszerek Budapest utcáin

Hivatalos ügyészségi eljárás indul a magukat "Bűnvadászoknak" nevező önjelölt igazságosztók ellen. A vád: csoportos önbíráskodás és személyi szabadság megsértése.

A feljelentés szerint a videóban látható akció kísérteties párhuzamot mutat a náci diktatúra hajnalán látott SA-terrorral: civilek provokálnak bűncselekményt, majd fizikai erőszakkal és megfélemlítéssel "ítélkeznek", miközben a rendőrség passzív asszisztenciával legitimálja az önbíráskodást.

A beadvány követeli a hivatali visszaélést elkövető rendőrök felelősségre vonását is.