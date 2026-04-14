Donald Trump hétfőn tagadta, hogy az általa korábban közzétett, majd visszavont mesterséges intelligenciával készült kép Jézusként akarta volna ábrázolni őt. A képen Trump egy beteg ember fölé hajol, miközben a kezei fénylenek, és mintha gyógyító erőt közvetítene, a jelenet azt sugallja, hogy enyhíti a férfi fájdalmát, sőt, egyfajta csodát tesz vele. Trump most azt állítja, a képen ő egy orvos.
„Orvosként nekem kellene jobbá tennem az embereket, és én jobbá is teszem őket” – mondta az újságíróknak a Fehér Házban, röviddel azután, hogy a bejegyzést törölték.
A Michigani Egyetem művészettörténet professzora szerint azonban sántít a dolog, mivel a képen van egy másik, műtősruhába öltözött alak, és Trumpot egy olyan erős fényben ábrázolják, amelyet a vallási témájú művészeti alkotásokban az isteni jelképként használtak évszázadokon át. Ráadásul a képen Trump kezéből is árad a fény.
🚨 JUST IN: President Trump responds to backlash over an image he posted which seemed to depict him as Jesus— Nick Sortor (@nicksortor) April 13, 2026
"It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better!" pic.twitter.com/x526mPp2ME
A keresztény szavazók, köztük a katolikusok az elnök politikai bázisának érzékeny részét alkotják. Trump nem jár rendszeresen templomba, de a 2024-es választáson megszerezte a keresztény szavazók nagy többségének támogatását, akik közül a katolikusok korábban megosztottabban álltak a dologhoz. Miután Trump 2024 júliusában túlélte az ellene elkövetett merényletet, az evangélikus támogatóinak egy része bizonyítottnak tekintette, hogy az elnök Isten áldását élvezi.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap este élesen bírálta XIV. Leó pápát, akit többek között szörnyűnek nevezett. Trump reakcióját az váltotta ki, hogy korábban a katolikus egyházfő kritizálta az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni háborút, valamint Trump szigorú bevándorláspolitikáját – írta a Reuters, melyet a Telex szemlézett.