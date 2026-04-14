2026. április 14. 10:45

Trump már Jézusként ábrázol(tat)ta magát, de végül törölték a képet, és hazudozásba kezdtek

Donald Trump hétfőn tagadta, hogy az általa korábban közzétett, majd visszavont mesterséges intelligenciával készült kép Jézusként akarta volna ábrázolni őt. A képen Trump egy beteg ember fölé hajol, miközben a kezei fénylenek, és mintha gyógyító erőt közvetítene, a jelenet azt sugallja, hogy enyhíti a férfi fájdalmát, sőt, egyfajta csodát tesz vele. Trump most azt állítja, a képen ő egy orvos.

„Orvosként nekem kellene jobbá tennem az embereket, és én jobbá is teszem őket” – mondta az újságíróknak a Fehér Házban, röviddel azután, hogy a bejegyzést törölték.

A Michigani Egyetem művészettörténet professzora szerint azonban sántít a dolog, mivel a képen van egy másik, műtősruhába öltözött alak, és Trumpot egy olyan erős fényben ábrázolják, amelyet a vallási témájú művészeti alkotásokban az isteni jelképként használtak évszázadokon át. Ráadásul a képen Trump kezéből is árad a fény.





"It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better!" 🚨 JUST IN: President Trump responds to backlash over an image he posted which seemed to depict him as Jesus"It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better!" pic.twitter.com/x526mPp2ME April 13, 2026

A keresztény szavazók, köztük a katolikusok az elnök politikai bázisának érzékeny részét alkotják. Trump nem jár rendszeresen templomba, de a 2024-es választáson megszerezte a keresztény szavazók nagy többségének támogatását, akik közül a katolikusok korábban megosztottabban álltak a dologhoz. Miután Trump 2024 júliusában túlélte az ellene elkövetett merényletet, az evangélikus támogatóinak egy része bizonyítottnak tekintette, hogy az elnök Isten áldását élvezi.