Koronavírus :: 2025. augusztus 9. 11:39 ::

NNGYK: stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, de egyes területeken több fertőzés várható

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy az év 31. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnált. Így volt ez 18 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban, míg csökkenést csak Szeged vízmintájában tapasztaltak.

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Salgótarjánban, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

(MTI)