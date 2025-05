Háború :: 2025. május 6. 17:51 ::

Idegesek Kijevben a moszkvai győzelmi napi díszszemlén történő külföldi részvétel miatt

Ukrajna felszólítja minden külföldi állam kormányát, tartózkodjanak attól, hogy katonáik részt vegyenek a május 9-i moszkvai győzelem napi díszszemlén - áll az ukrán külügyminisztérium keddi közleményében.

"Ez különösen vonatkozik azokra az országokra, amelyek semlegességet hirdetnek az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatban, vagy következetesen semleges álláspontot képviselnek a nemzetközi kapcsolatokban. Az ilyen országok katonáinak részvétele a közös felvonuláson közvetlenül sértené a deklarált semlegességet, és úgy tűnhetne, mintha támogatnák az agresszor államot" - figyelmeztetett a tárca a honlapján megjelentetett közleményben.

Kijev emellett felszólított minden külföldi államot és nemzetközi szervezetet, hogy méltón emlékezzenek meg a második világháború áldozatairól és a nácizmus felett aratott közös győzelemről, "de ezt úgy tegyék, hogy az ne igazolja az orosz agressziót és az ukránok elleni kegyetlenségeket".

"A front kétszer is végigsöpört egész területünkön, és az ukrán nép embervesztesége elérte a nyolcmillió főt, amiből ötmillióan civilek, hárommillióan pedig katonák voltak" - emelte ki a minisztérium, hangsúlyozva, hogy több mint hatmillió ukrán a Vörös Hadsereg soraiban, több százezren pedig az ellenállási mozgalmakban és a náciellenes szövetséges koalíció hadseregeiben harcoltak.

"Ma az ukrán nép ellen, amely a nácizmus felett aratott győzelem egyik nemzete, és amely szörnyű árat fizetett Európa békéjéért és szabadságáért, kegyetlen és ki nem provokált hódító háborút folytatnak. Az agresszió során az orosz katonák több százezer háborús bűncselekményt követtek el, 620 gyermeket öltek meg, csaknem kétezret megsebesítettek, és legalább húszezer ukrán gyermeket elhurcoltak" - írta a tárca. "Civilek kivégzése, tömegsírok, nemi erőszak, fosztogatás, civil túszok fogva tartása, hadifoglyok kínzása és kivégzése, válogatás nélküli fegyverek használata, támadások sűrűn lakott lakónegyedek, az energiarendszer és a civil infrastruktúra ellen" - sorolta, leszögezve, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában "olyan kegyetlenségeket követett és követ el, amelyekre Európa a második világháború óta nem látott példát". "És ez a hadsereg fog felvonulni május 9-én Moszkvában, a Vörös téren. Ezek az emberek nem Európa felszabadítói, hanem megszállók és háborús bűnösök. Velük együtt vonulni annyit jelent, mint osztozni a felelősségben a meggyilkolt ukrán gyermekek, civilek és katonák haláláért" - szögezte le a tárca, amely szerint Oroszország a külföldi katonák meghívásával "háborús bűneit akarja tisztára mosni, és agresszióját igazolni".

"Külföldi katonák részvétele ezen a díszszemlén elfogadhatatlan. Ezt Ukrajna a nácizmus felett aratott győzelem és annak a több millió ukrán frontkatona emlékének meggyalázásaként fogja értékelni, akik nyolcvan évvel ezelőtt felszabadították hazánkat és egész Európát a nácizmus alól" - összegzett az ukrán külügyminisztérium.

Usakov: 29 ország vezetőit várják a megemlékezésre

Várhatóan a világ 29 vezetője, köztük Hszi csin-ping kínai államfő vesz részt a második világháborúban aratott győzelem 80. évfordulóján rendezendő ünnepségen Moszkvában - közölte kedden Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója.

A győzelem napi ünnepségsorozatot május 8. és 11. között rendezik meg az orosz fővárosban, a díszszemlét május 9-én tartják a Vörös téren.

A katonai parádén az orosz csapatokon kívül 13 ország, köztük Kína katonai alakulatai vonulnak fel Usakov tájékoztatása szerint.

A külpolitikai tanácsadó hozzáfűzte, hogy több második világháborús amerikai veterán is megjelenik majd a felvonuláson. A Kreml az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét is meghívta, de egyelőre nem világos, hogy amerikai illetékesek is részt vesznek-e a parádén.

Usakov arról is beszámolt, hogy észak-koreai katonák nem vonulnak fel a parádén, Phenjan képviseletében Észak-Korea nagykövete lesz ott.

(MTI nyomán)