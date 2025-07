Háború :: 2025. július 25. 20:20 ::

Ha Trump nem is, de Musk valószínűleg hamar véget tudna vetni a háborúnak

Ez derül ki egy közel három évvel ezelőtti történetből, ami most kapott sajtónyilvánosságot.

2022 szeptemberében, amint Ukrajna éppen területet foglalt vissza Oroszországtól, Elon Musk saját maga állította le a Starlink szolgáltatásait, írta meg a Reuters. Musk a hírügynökség szerint saját maga mondta azt a kaliforniai SpaceX-iroda egyik vezető mérnökének, hogy szüntesse meg a szolgáltatás működését a Fekete-tengertől északra fekvő területen, ahol Ukrajna támadott.



Illusztráció: Catherine Tai / Reuters

Michael Nicollis, a mérnök közölte a csapatával, hogy kénytelenek végrehajtani az utasítást. A Starlink munkatársai ezt meg is tették, körülbelül száz Starlink-terminált kapcsoltak le.

Musk parancsa után az ukrán katonák kommunikációja megszűnt, a katonák pánikoltak, a drónokkal nem tudtak kapcsolatot teremteni, írja a lap. A terület bekerítése teljesen leállt. Később el tudtak foglalni néhány várost, mint Beriszlav és Herszon, de Musk parancsa aktívan visszavetette a képességeiket az ellentámadásra.

Az utasítás a Starlink munkavállalóit is sokkolta, és a Reuters szerint befolyásolta a háború menetét is. Musk korábban többször is állította, hogy nem tenne ehhez hasonlót. Ukrajna szinte teljes egészében a Starlink műholdjaira támaszkodik a védekezés során.

(Reuters - 24 nyomán)