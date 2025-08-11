Háború, Videók :: 2025. augusztus 11. 13:41 ::

FSZB: az ukrán szolgálatok már nagymamákat akarnak rávenni terrorcselemények elkövetésére

Csalással szerveztek be öt orosz nyugdíjas asszonyt az ukrán titkosszolgálatok azzal a céllal, hogy pokolgépeket kézbesíttessenek velük orosz katonáknak, és a célszemélyekkel együtt őket is felrobbantsák - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"A terrortámadások végrehajtatása céljából ukrán titkosszolgálatok képviselői (...) beszerveztek öt nyugdíjas nőt, akiktől a Telegram és a WhatsApp külföldi internetes üzenetküldő alkalmazáson intézett hívásokkal kicsalták a bankban tartott pénzüket, valamint azt a bevételt, amelyet kikényszerített lakáseladásból kaptak" - áll a közleményben.

Akik felhívták az idős nőket, az FSZB, az orosz belügyminisztérium, a Nyomozó Bizottság (SZK), az ügyészség és egyéb szervek alkalmazottjaként mutatkoztak be. Azt ígérték nekik, hogy visszakapják a pénzüket, és pszichológiai nyomást is gyakoroltak rájuk. Arra kényszerítették őket, hogy megfigyeljék a célszemélyként kijelölt katonák lakóhelyét és parkolóját. A merénylethez felhasználandó improvizált robbanószerkezeteket, amelyeket rejtekhelyekre szállítottak le nekik, velük őriztették.

"A terrortámadás elkövetésekor a nyugdíjasoknak személyesen kellett volna átadniuk a katonáknak a háztartási cikkekként álcázott robbanószerkezeteket, amelyek felrobbanása a végrehajtók halálát is okozta volna, mivel élő bombaként használták volna fel őket" - közölte a szolgálat, amely szerint így szabadultak volna meg a nemkívánatos tanúktól.





A FSZB szerint a meghiúsított öngyilkos támadások mögött az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az ukrán védelmi minisztérium hírszerző főcsoportfőnöksége áll, nacionalista szervezetekkel együtt. Az ügyben büntetőeljárás indult terrorcselekmény, valamint robbanóanyag vagy robbanószerkezet illegális beszerzése, átadása, értékesítése, tárolása, szállítása, továbbítása vagy viselése címén.

Az FSZB arra kérte az orosz idősek hozzátartozóit, óvják meg a kiszemelt áldozatokat attól, hogy terrorcselekményekhez használják fel őket. A szolgálat rámutatott: az orosz biztonsági szervek nem szoktak telefonálni, internetes üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül nem kérnek pénzátutalást vagy pénzátadást.

Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok az év eleje óta egyre gyakrabban alkalmazzák azt a forgatókönyvet, hogy a végrehajtót a célszeméllyel együtt likvidálják. Általában orosz biztonsági szervek képviselőiként azonosítják magukat, és ártalmatlannak tűnő feladatok végrehajtására kérik mit sem sejtő áldozataikat.

Február 3-án Moszkvában robbantás ölte meg Armen Szarkiszjánt, a "Donyecki Népköztársaság" ökölvívó szövetségének tiszteletbeli elnökét, az ukrán kormányerők ellen harcoló ArBat önkéntes zászlóalj megalapítóját. Gyilkosa azt hitte, hogy csomagot kézbesít neki.

Május 29-re virradó éjjel felrobbantották Zaur Gurcijevet, Sztavropol város biztonságért felelős polgármester-helyettesét. A neki szánt bombát - egy diktafonnak álcázott szerkezetet - egy Nyikita Penykov nevű férfi vitte a közelébe, akit korábban "az FSZB nevében" kerestek meg, és egyebek között pénzt utaltattak át vele olyan számlákra, amelyekről elhitették, hogy a "különleges hadművelet" kiadásait fedezik.

Július 3-án Luhanszkban egy múzeum bejáratánál detonáció ölte meg a város volt polgármesterét, Manolisz Pilavovot. A robbanóanyag megtöltött teli táskát egy fiatal anya vitte oda neki, abban a hitben, hogy ezzel az orosz rendfenntartó szerveknek segít.

Az FSZB szerint aktivizálódik az ukrán megbízásból fellépő telefonos csalók tevékenysége: az oroszok tavaly mintegy 3,7 milliárd dollárt veszíthettek el miattuk, idén pedig a káruk elérheti a 4,4 milliárd dollárt is.

(MTI nyomán)