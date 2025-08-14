Háború :: 2025. augusztus 14. 08:33 ::

A Trump által Putyinnak felkínálható "ösztönzőkről" ötletel egy brit lap

A The Telegraph értesülései szerint Donald Trump Alaszkában többek között azt is javasolhatja Vlagyimir Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz, a szankciók egy részét oldják fel az orosz repülőgépipar ellen, valamint Moszkva hozzáférést kapjon azokhoz a ritkaföldfémekhez és ásványkincsekhez, amelyek az Ukrajna által birtokolt, de jelenleg orosz megszállás alatt álló területeken találhatók. (Tehát máris adott a hozzáférés... Trump nélkül is.)

A lap információi szerint a tárgyalások előkészítésébe bevonták Scott Bessent amerikai pénzügyminisztert is, aki azt vizsgálja, milyen gazdasági engedményeket tehetnek az Egyesült Államok Oroszországnak a tűzszüneti megállapodás felgyorsítása érdekében.

Becslések szerint Ukrajna a világ lítiumkészleteinek mintegy 10 százalékával rendelkezik, amely kulcsfontosságú az akkumulátorgyártásban. A két legnagyobb lelőhely jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll, és Putyin már korábban igényt formált a területen kitermelt értékes nyersanyagokra. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint „van több ösztönző, köztük egy lehetséges megállapodás az ásványok és ritkaföldfémek ügyében.”

Egyéb ösztönzők közé tartozhat a tilalom feloldása az orosz repülőgépek karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges alkatrészek és berendezések exportjára, mivel a flotta jelentős része leromlott állapotban van. A 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió után a Nyugat korlátozta a létfontosságú alkatrészek szállítását, ami a gépek gyors elhasználódásához vezetett. A Rosztyeh állami hadiipari konszern vezetője, Szergej Csemezov szerint az oroszországi nyugati gyártmányú repülőgépek akár 30 százalékát is leállíthatják öt éven belül.

A szankciók feloldása az orosz repülőgépipar ellen az amerikai Boeing számára is előnyös lehetne. A több mint 700 repülőgépből álló orosz kereskedelmi flotta többsége Airbus- vagy Boeing-gyártmány, így az orosz légitársaságok ismét amerikai beszállítóktól vásárolhatnának létfontosságú alkatrészeket, és igénybe vehetnék a műszaki szolgáltatásokat.

Trump azt is fontolgatja, hogy Oroszországnak hozzáférést adjon a Bering-szoros térségében található természeti erőforrásokhoz, ahol becslések szerint jelentős, még feltáratlan olaj- és gázkészletek lehetnek.

Brit kormányzati források a The Telegraphnak elmondták, hogy az efféle ösztönzők "elfogadhatók lehetnek" Európa számára (nem mintha bárkit is érdekelne, mi fogadható el von der Leyen-féle idiótáknak, és mi nem - a szerk.), amennyiben nem tűnnek úgy, mintha jutalomként szolgálnának Oroszországnak.

