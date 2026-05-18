Beigazolódott a hantavírusfertőzés egy aradi férfinál, nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek

Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott - közölte a román közegészségügyi intézet (INSP) hétfőn. Nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték.

Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van.

Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van, és együttműködő - közölték.

A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze az MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.

Az egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival. A kontaktszemélyek 21 napig karanténban, megfigyelés alatt maradnak. A szaktárca Agerpres által idézett közleménye szerint az intézményben más, a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó intézkedést is hoztak.

A minisztérium ellenőrző testülete a fertőzésgyanús eset nyomán indított el ellenőrzést a Bihar megyei egészségügyi intézményben. Az ellenőrök szerint a pszichiátriai kórházban talált körülmények nem feleltek meg a higiéniai és egészségügyi előírásoknak, és a kórházi munkaügyi előírásokat sem tartották be.

A rovarirtási rendellenességek nyomán az intézményt 2000 lejre (139 ezer forint) megbírságolták. Újabb 3000 lej (208 ezer forint) bírságot szabtak ki a higiéniai előírások be nem tartása miatt.

Az ellenőrök azt is megállapították, hogy az intézményben 314 ágyra 319 ápolt jutott.

A hantavírussal fertőzött 25 éves fiatalember két nappal hazaérkezése után került kórházba, előtte hosszabb ideig a vaskohsziklási kórházban kezelték. Lakhelyén, az Arad megyei Újszentannán (Santana) egyedül, szegényes körülmények között élt - nyilatkozta Daniel Tomuta, a város polgármestere az Agerpres hírügynökségnek.

A polgármester úgy vélte, hogy a férfi lakóhelyén is kapcsolatba kerülhetett rágcsálókkal, amelyektől megfertőződhetett. A férfi családjában eddig nem észleltek fertőzésre utaló tüneteket - mondta a polgármester.

A partiumi férfit május 8-án lázas állapotban utalták be az Arad megyei sürgősségi kórházba, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe, ahol igazolták a fertőzést.

A beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel.

Romániában az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.

(MTI)