Német lapok az Északi Áramlat-robbantókról: Szerhij korábban az SZBU-nak dolgozott, és aktív katona is segítette

A német sajtó információi szerint az Olaszországban letartóztatott Szerhij K-t gyanúsítja a német rendőrség az Északi Áramlat-vezetékek elleni támadások kitervelésével - írja az Euronews.

(a K. egyébként Kunyecovot takar - a szerk.) gyanúsítja a német rendőrség azzal, hogy az Északi Áramlat-vezetékek elleni robbanószeres támadások és a szabotázssorozat átfogó műveletének vezetője volt. Ez derül ki a letartóztatási parancsból, amelyet az ARD, a Süddeutsche Zeitung és a ZEIT kutatócsoportjának mutattak be. Az Olaszországban letartóztatott ukrán Szerhij K.-tgyanúsítja a német rendőrség azzal, hogy az Északi Áramlat-vezetékek elleni robbanószeres támadások és a szabotázssorozat átfogó műveletének vezetője volt. Ez derül ki a letartóztatási parancsból, amelyet az ARD, a Süddeutsche Zeitung és a ZEIT kutatócsoportjának mutattak be.



Kép: AP

Az állítólagos támadó ügyvédje tagadja a vádakat, ahogy arról az olasz média is beszámolt. Az ukrán állampolgárt szerda este tartóztatták le az olaszországi Riminiben. Ott nyaralt feleségével és két gyermekével egy nyaralóban. A 49 éves férfit alkotmányellenes szabotázzsal gyanúsítják Németországban, és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A nyomok Ukrajnáig vezetnek

2022. szeptember 26-án ismeretlenek bombákkal felrobbantottak a Balti-tenger fenekén lévő négy Nord Stream vezetékből hármat. A vezetékek célja az volt, hogy Németországot orosz gázzal lássák el. Amikor Ukrajnában kitört a háború, a projekt leállt.

A vizsgálatok szerint a gyanúsított ukrán öt másik férfival és egy nővel együtt állítólag hamis útleveleket szerzett. A vezetékekhez egy "Andromeda" nevű hajón hajóznak, amelyet előzőleg béreltek. Ott a búvárok legalább négy bombát helyeztek el 70-80 méteres mélységben, és azokat az Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 vezetékekre erősítették - áll az elfogatóparancsban. Ezután állítólag egy sofőr felvette őket, és Ukrajnába vitte őket.



Még a német fősodratú média is így képzeli el az Északri Áramlat-robbantók civilségét (kép: SSU Mariupol / Facebook)

A szabotázs próbára teszi a Németország és Ukrajna közötti kapcsolatokat?

A trükkös dolog a történtekkel kapcsolatban: a nyomozócsoport tisztviselői feltételezik, hogy a gyanúsítottak között több civil volt, de aktív katona is van. A német nyomozók tavaly jutottak Volodimir Z., az egyik gyanúsított búvár nyomára Lengyelországban, azonban sajtóértesülések szerint egy ukrán diplomáciai járművel menekült el, mielőtt a lengyel rendőrségnek sikerült elfognia.

A szabotázscsoport állítólagos vezetőjéről kiderült, hogy kapcsolatban állt az ukrán titkosszolgálattal is. A Der Spiegel információi szerint állítólag tíz évvel ezelőtt az ukrán titkosszolgálatnak, az SZBU-nak dolgozott. A ZEIT beszámolója szerint jelenleg is aktív tagja a biztonsági szolgálat tartalékosai egyik egyesületének.

Az ukrán kormány esetleges közreműködése egy olyan kényes feltételezés, amely próbára teheti Németország és Ukrajna viszonyát. Németországot eddig Ukrajna egyik legerősebb támogatójának tartották az Oroszországgal vívott háborúban. Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök azonban eddig tagadta Ukrajna érintettségét.

Szerhij K. az olasz hatóságok szerint legalább szeptember elejéig olaszországi őrizetben marad. Ezt követően adhatják ki Németországnak. Az ukrán állampolgár - akira akár 15 év börtön is várhat - az ügyvédjére hivatkozó olasz médiajelentések szerint meg kívánja védeni magát a Németországnak való kiadatás ellen. Az erről szóló meghallgatásra a jövő hét közepén kerül sor.

