Őrizetbe vettek egy Szerhijt Olaszországban - azt kellene majd elhinnünk, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatokat egy jachtról

Az olasz hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartanak számon - közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. A letartóztatás hírét az olasz csendőrség is megerősítette.

German cops finally nabbed Ukrainian Serhii K. in Italy, the guy who clearly blew up the Nord Stream pipelines in 2022, conveniently choking off Russia’s gas to Europe. Explosive traces on that sailboat scream his guilt, but Kyiv’s playing dumb while the real puppet masters laugh… pic.twitter.com/zHrKQFGLNL August 21, 2025

A férfit, akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Szerhij K.-ként neveztek meg, az olasz csendőrség fogta el csütörtökre virradóra Rimini tartományban egy hétfőn kiadott európai elfogatóparancs alapján. Olaszországból Németországba szállítják, ahol bíróság elé kell állnia. A német szövetségi ügyészség közölte: Szerhij K. ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indul eljárás.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre; a hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Német lapértesülések 2023-ban arról cikkeztek, hogy egy Ukrajna-barát csoport állhat a szabotázs mögött, de Kijev következetesen tagadta, hogy köze volna a robbantásokhoz.

(MTI)