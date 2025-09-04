Háború :: 2025. szeptember 4. 09:38 ::

Hiperszonikus rakétát lőttek ki a húszik Jeruzsálemre

A jemeni húszi lázadók újabb támadást hajtottak végre Izrael ellen, ezúttal egy hiperszonikus ballisztikus rakétával célozva meg Jeruzsálem térségét - jelentette a TASZSZ nyomán a Portfólió.



A jemeni húszi lázadók az Anszár Allah mozgalomból egy nap alatt másodszor is támadást indítottak Izrael ellen.

A legújabb csapást egy hiperszonikus ballisztikus rakétával hajtották végre egy Jeruzsálem környéki célpont ellen - jelentette be Jahja Szaria, a lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője.

" A jemeni fegyveres erők rakétaegységei katonai műveletet hajtottak végre, melynek során egy Palesztina-2 hiperszonikus ballisztikus rakétával támadtak meg egy érzékeny izraeli létesítményt a megszállt Jeruzsálemtől nyugatra. A művelet sikeresen elérte célját" - közölte a mozgalom szóvivője.