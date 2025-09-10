Háború :: 2025. szeptember 10. 09:35 ::

Novorosszijszkot tengeri drónokkal támadták

Legénység nélküli motorcsónakok támadták az orosz hadikikötőnek otthont adó Novorosszijszkot - közölte Andrej Kravcsenko, a város polgármestere szerda reggel a Telegram-csatornáján.

Az orosz légvédelem a moszkvai katonai tárca szerint 122 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az ország 13 régiója és a Fekete-tenger vizei felett az éjszaka folyamán. A brjanszki régió légterében 21, a Krímében 17, a Fekete-tenger felett 15, Voronyezs megye fölött pedig 12 drónt lőttek le. A Krasznodari terület, Belgorod és Kurszk megye légterében 11-11 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

A rosztovi régió Matvejevo-Kurgani járásában egy bentlakásos iskola két alkalmazottja megsérült, amikor éjfél körül egy drón becsapódott az épületbe. A tanintézményből 73 gyermeket Rjazseno községbe evakuáltak.

Szocsi, Kaluga és Nyizsnyij Novgorod repülőterén az éjjel átmenetileg korlátozták a forgalmat.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója azt mondta a TASZSZ hírügynökségnek, hogy orosz drónok Limannál tűzkontroll alatt tartják az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait. Andrej Marocsko katonai szakértő a RIA Novosztyinak azt állította, hogy az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Harkiv megyei Kupjanszk mintegy felét, és déli irányban előrenyomulnak a városban, tűz alá vették az ukrán katonaság által használt helyi út másfél kilométeres szakaszát.

(MTI)