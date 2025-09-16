Háború :: 2025. szeptember 16. 22:11 ::

Zsidó felháborodás: a népirtást nem hajlandók leállítani, de az EU adófizetőinek eurómilliói továbbra is kellenének

Izrael kedden felszólította Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy vonja vissza azt a javaslatot, amely szankciókkal, a kereskedelmi kapcsolatok korlátozásával gyakorolna nyomást Izraelre a gázai háború befejezése érdekében.

"A szankciókkal történő nyomásgyakorlás nem fog működni" - írta Gideon Szaár külügyminiszter von der Leyenhez címzett levelében. A kereskedelmi szankciókat von der Leyen múlt heti évértékelő beszédében jelentette be, és szerdán vitatja meg elnökletével az Európai Bizottság biztosainak testülete.

Ha jóváhagyják, az EU felfüggesztené Izraelnek nyújtott kétoldalú támogatását, leállítana minden kifizetést, miközben fenntartaná az együttműködést a civil szervezetekkel és az izraeli Jad Vasem holokausztemlékhellyel.

Az Európai Bizottság szerint a lépés leállítaná a mintegy évi hatmillió eurós (mintegy 2,3 milliárd forintos) támogatást, valamint felfüggesztené nagyjából 14 millió euró (mintegy 5 és fél milliárd forint) kifizetését a már futó projektekre. Az EU végrehajtó testülete emellett szankciókat sürget szélsőséges miniszterek és erőszakos telepesek ellen is.

"Ez olyan példátlan javaslat, amelyet soha egyetlen más országra sem alkalmaztak. Nyílt kísérlet Izrael meggyengítésére, miközben még mindig egy olyan háborút vívunk, amelyet az október 7-én ránk kényszerített támadás indított el" - méltatlankodott Szaár.

(MTI nyomán)