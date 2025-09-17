Háború :: 2025. szeptember 17. 10:09 ::

Trump: Zelenszkijnek meg kell állapodnia, Európának pedig le kell állítania az olajvásárlást Oroszországból

Donald Trump szerint csak az ő személyes jelenlétében képzelhető el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök találkozója - az amerikai elnök erről azelőtt beszélt Washingtonban, hogy az Egyesült Királyságba utazott.

Az elnök a Fehér Ház előtt újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy az orosz és az ukrajnai államfő között "óriási a gyűlölet".

"Úgy tűnik, nekem is ott kell lennem a szobában velük, mert egyedül nem tudnak leülni egymással" - fogalmazott az elnök, aki azt is megjegyezte, hogy egy megállapodáshoz két félre van szükség.

Arra a kérdésre, hogy mit tervez mondani jövő héten az ukrajnai elnöknek, amennyiben az ENSZ közgyűlési héten találkozik vele, Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkijnek egyezséget kell kötnie.

"Zelenszkijnek meg kell állapodnia, Európának pedig le kell állítania az olajvásárlást Oroszországból" - fogalmazott Donald Trump.

Az elnök a gázai háborús helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nyomon követi a fejleményeket, és óva intette a Hamászt attól, hogy emberi pajzsként használja a fogságában lévő túszokat. "Ha a Hamász emberi pajzsot próbál használni, nagy bajban lesz" - nyomatékosította az elnök többször is.

(MTI nyomán)