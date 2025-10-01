Háború :: 2025. október 1. 15:16 ::

A dnyipropetrovszki Verbove elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Verbove települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy az orosz fegyveres erők szeptember folyamán 19 települést vontak ellenőrzésük alá: nyolcat-nyolcat Dnyipropetrovszk megyében és a "Donyecki Népköztársaságban", kettőt Zaporizzsja, egyet pedig Szumi megyében. Emellett kiszorították az ukrán hadsereget a luhanszki Kreminna város melletti Szerebrjanszki erdőgazdaságból, ami megnyitotta az utat az előrenyomulás előtt a limani frontszakaszon, egyebek között lehetővé téve a behatolást a donyecki Jampil településre.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem másfélezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának a hadiipart ellátó objektumait, valamint deszantcsónakok egy gyártóüzemét a nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek indítóhelyeit, több lőszerraktárt, egy harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 97 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy csapás érte izmajili hajójavító üzemet Odessza megyében.

Az orosz statisztika szerint a háború kezdete óta az ukrán fegyveres erők több mint 43 ezer különleges katonai járművet veszítettek.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Nova Kahovkában pilóta nélküli repülőszerkezet által végrehajtott csapás következtében életét vesztette Vlagyimir Leontyjev, a városi képviselői testület elnöke, két nő pedig megsebesült.

(MTI)